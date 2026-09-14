Тролейбус №31 Львів: розклад, маршрут
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Тролейбус №31 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №31 у Львові: вул. Шота Руставелі — Центр легеневого здоров’я

№31 з’єднує вул. Шота Руставелі з Центром легеневого здоров’я біля Сихівського цвинтаря. Шлях — Вагилевича, Водогінна, Бузкова, АС-5, Сихівська, станція Сихів і Пасіки-Зубрицькі.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 11,7 км. Час у дорозі 35–55 хвилин. У вихідні рейсів менше.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Шота Руставелі (Львів) — Центр легеневого здоров’я (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈11,7 км, 35–55 хв
Зупинокблизько 19 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №31

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 31

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:26–19:0020–25 хв
Вихідні≈06:26–19:4230–45 хв

Вечірніх рейсів мало. На Сихові графік зсувається.

Зупинки: Руставелі → Центр легеневого здоров’я

Зупинка
1вул. Шота Руставелі / Водогінна / Бузкова / АС-5
2станція Сихів / Пасіки-Зубрицькі
3Центр легеневого здоров’я

Зупинки: Центр легеневого здоров’я → Руставелі

Зупинка
1Центр легеневого здоров’я / АС-5 / Водогінна
2вул. Шота Руставелі

Поради пасажирам

  • На АС-5 зручна пересадка на інші лінії Сихова.
  • На Руставелі — на тролейбус №25 і трамваї центру.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/79).

Тролейбус №31 залишається рейсом від Руставелі через Сихів до Центру легеневого здоров’я.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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5 коментарів до “Тролейбус №31 Львів: розклад, маршрут

  1. чому 31-й тролейбус такий переповнений в години пік? це ж стосується і ранку, і вечора, але чому саме ці години найбільш напружені? цікаво, які заходи планують, щоби покращити ситуацію з заторами на маршруті?

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  2. чомусь мені здається, що 31-ий тролейбус не такий вже й зручний, як описують. я сам часто їжджу, і в години пік просто жах. в дні, коли він переповнений, з заторами вдома можеш сидіти більше ніж 45 хвилин, а це не те, що хочеться. цікаво, чому вже давно не додали ще кілька рейсів у години пік, витримати весь цей натовп досить важко 🤔

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  3. здається, 31-й тролейбус дуже зручний, але насправді це не зовсім так. мені відомо, що в години пік він дійсно заповнений, і подеколи доводиться чекати по 10-12 хвилин на наступний. часом навіть більше, якщо затори. вранці та ввечері відчуваєш себе, як у консервній банці. і якщо їхати до центру, то краще планувати подорож завчасно, щоб не затиратись у заторах і не потрапити на пік. просто жах!

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  4. слухайте, 31-й тролейбус реально накидає! по 4000-4500 людей на день – це ж капець! а в години пік ото реально туго, такі затори, що й не знаєш, чи дійдеш до університету! якщо плануєте поїздку, то беріть із собою терпіння, бо в одній купі з усіма не завжди комфортно 😅

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  5. постійно їжджу на 31-му, і пам’ятаю, як минулого тижня вранці застрягли на погонному перед вокзалом, так що за 30 хвилин доїхав до університету. зранку о 8.22 точно не пора вставати, бо там хоч лови автобус, хоч стій на зупинці до знемоги. альтернативи не так багато, всі знають, що в години пік – це справжня битва за місце! 😅 опівдні, до речі, значно простіше.

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