Тролейбус №31 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №31 у Львові: вул. Шота Руставелі — Центр легеневого здоров’я

№31 з’єднує вул. Шота Руставелі з Центром легеневого здоров’я біля Сихівського цвинтаря. Шлях — Вагилевича, Водогінна, Бузкова, АС-5, Сихівська, станція Сихів і Пасіки-Зубрицькі.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 11,7 км. Час у дорозі 35–55 хвилин. У вихідні рейсів менше.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Шота Руставелі (Львів) — Центр легеневого здоров’я (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈11,7 км, 35–55 хв Зупинок близько 19 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №31

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 31

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:26–19:00 20–25 хв Вихідні ≈06:26–19:42 30–45 хв

Вечірніх рейсів мало. На Сихові графік зсувається.

Зупинки: Руставелі → Центр легеневого здоров’я

№ Зупинка 1 вул. Шота Руставелі / Водогінна / Бузкова / АС-5 2 станція Сихів / Пасіки-Зубрицькі 3 Центр легеневого здоров’я

Зупинки: Центр легеневого здоров’я → Руставелі

№ Зупинка 1 Центр легеневого здоров’я / АС-5 / Водогінна 2 вул. Шота Руставелі

Поради пасажирам

На АС-5 зручна пересадка на інші лінії Сихова.

На Руставелі — на тролейбус №25 і трамваї центру.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/79).

Тролейбус №31 залишається рейсом від Руставелі через Сихів до Центру легеневого здоров’я.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.