Тролейбус №31 у Львові: вул. Шота Руставелі — Центр легеневого здоров’я
№31 з’єднує вул. Шота Руставелі з Центром легеневого здоров’я біля Сихівського цвинтаря. Шлях — Вагилевича, Водогінна, Бузкова, АС-5, Сихівська, станція Сихів і Пасіки-Зубрицькі.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 11,7 км. Час у дорозі 35–55 хвилин. У вихідні рейсів менше.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Шота Руставелі (Львів) — Центр легеневого здоров’я (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈11,7 км, 35–55 хв
|Зупинок
|близько 19 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №31
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 31
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:26–19:00
|20–25 хв
|Вихідні
|≈06:26–19:42
|30–45 хв
Вечірніх рейсів мало. На Сихові графік зсувається.
Зупинки: Руставелі → Центр легеневого здоров’я
|№
|Зупинка
|1
|вул. Шота Руставелі / Водогінна / Бузкова / АС-5
|2
|станція Сихів / Пасіки-Зубрицькі
|3
|Центр легеневого здоров’я
Зупинки: Центр легеневого здоров’я → Руставелі
|№
|Зупинка
|1
|Центр легеневого здоров’я / АС-5 / Водогінна
|2
|вул. Шота Руставелі
Поради пасажирам
- На АС-5 зручна пересадка на інші лінії Сихова.
- На Руставелі — на тролейбус №25 і трамваї центру.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/79).
Тролейбус №31 залишається рейсом від Руставелі через Сихів до Центру легеневого здоров’я.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
5 коментарів до “Тролейбус №31 Львів: розклад, маршрут”
чому 31-й тролейбус такий переповнений в години пік? це ж стосується і ранку, і вечора, але чому саме ці години найбільш напружені? цікаво, які заходи планують, щоби покращити ситуацію з заторами на маршруті?
чомусь мені здається, що 31-ий тролейбус не такий вже й зручний, як описують. я сам часто їжджу, і в години пік просто жах. в дні, коли він переповнений, з заторами вдома можеш сидіти більше ніж 45 хвилин, а це не те, що хочеться. цікаво, чому вже давно не додали ще кілька рейсів у години пік, витримати весь цей натовп досить важко 🤔
здається, 31-й тролейбус дуже зручний, але насправді це не зовсім так. мені відомо, що в години пік він дійсно заповнений, і подеколи доводиться чекати по 10-12 хвилин на наступний. часом навіть більше, якщо затори. вранці та ввечері відчуваєш себе, як у консервній банці. і якщо їхати до центру, то краще планувати подорож завчасно, щоб не затиратись у заторах і не потрапити на пік. просто жах!
слухайте, 31-й тролейбус реально накидає! по 4000-4500 людей на день – це ж капець! а в години пік ото реально туго, такі затори, що й не знаєш, чи дійдеш до університету! якщо плануєте поїздку, то беріть із собою терпіння, бо в одній купі з усіма не завжди комфортно 😅
постійно їжджу на 31-му, і пам’ятаю, як минулого тижня вранці застрягли на погонному перед вокзалом, так що за 30 хвилин доїхав до університету. зранку о 8.22 точно не пора вставати, бо там хоч лови автобус, хоч стій на зупинці до знемоги. альтернативи не так багато, всі знають, що в години пік – це справжня битва за місце! 😅 опівдні, до речі, значно простіше.