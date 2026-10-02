У Стрию попрощалися з героєм Юрієм Пицем

У місті Стрий попрощалися із Юрієм Пицем, військовим, який загинув, захищаючи Україну. Стрийська міська рада повідомила про проведення похоронної церемонії.

Під час прощання місцеві жителі, рідні та бойові побратими вшанували пам’ять загиблого. Вони подякували йому за вірність і захист країни. У зверненні міської ради наголосили, що згадка про Юрія Пиця залишиться у серцях світлою, а його подвиг — назавжди непідвладним часу.

Громада також висловила глибокі співчуття рідним воїна та надала їм підтримку в ці важкі дні скорботи.