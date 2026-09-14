Тролейбус №30 Львів: розклад, маршрут
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Тролейбус №30 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №30 у Львові: вул. Ряшівська — Університет

№30 з’єднує вул. Ряшівську з Університетом. Шлях — ЛОРТА, Патона, Будинок меблів, стадіон «Сільмаш», Смаль-Стоцького, Бандери і собор Святого Юра.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. До Університету також ходить тролейбус №27 (рідкісні будні рейси).

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Ряшівська (Львів) — Університет (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈7 км, 20–35 хв
Зупинокблизько 14 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №30

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 30

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:26–21:458–15 хв
Вихідні≈06:36–21:2112–15 хв

На Патона і Бандери графік зсувається.

Зупинки: Ряшівська → Університет

Зупинка
1вул. Ряшівська / Патона / Будинок меблів / «Сільмаш»
2Бандери / собор Святого Юра
3Університет

Зупинки: Університет → Ряшівська

Зупинка
1Університет / Бандери / Патона
2вул. Ряшівська

Поради пасажирам

  • На Університеті зручна пересадка на інші лінії центру.
  • На Патона — на автобуси Західної.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/7).

Тролейбус №30 залишається рейсом від Ряшівської до Університету.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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3 коментарі до “Тролейбус №30 Львів: розклад, маршрут

  1. ось це реально круто! 30 тролейбус звяже Ряшівську з университетом, а це означає менше часу в дорозі і більше можливостей для студентів. зупинки нормальні, ще й низькопідлогові – зручно для всіх. класно, що графік на вихідні також стабільний, бо треба і в суботу зранку десь їхати. сподіваюсь, що тролейбуси будуть вчасно, а не будуть затримки через затори, як часто буває.

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  2. я прикладів на рахунок тролейбусів згадала як у Києві ввели новий маршрут на Троєщину, теж зручний. Виглядало класно, але в перші дні було багато затримок. сподіваюсь, 30 тролейбус не повторить цю історію і все буде як обіцяють – інтервали 10 хвилин, особливо в пік, це супер, якщо так і буде. хоча завжди треба враховувати наші дороги 😅

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  3. класний маршрут! тролейбус 30 реально полегшить життя студентам з ряшівської до університету. 32 хвилини у дорозі та ще й до 10 хвилин у пік – це супер. та й з низькопідлоговими тролейбусами взагалі без проблем з доступом. на вихідні теж стабільний графік, сподіваюсь, все буде працювати як слід! 🚍

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