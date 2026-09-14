Тролейбус №30 у Львові: вул. Ряшівська — Університет
№30 з’єднує вул. Ряшівську з Університетом. Шлях — ЛОРТА, Патона, Будинок меблів, стадіон «Сільмаш», Смаль-Стоцького, Бандери і собор Святого Юра.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. До Університету також ходить тролейбус №27 (рідкісні будні рейси).
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Ряшівська (Львів) — Університет (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈7 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 14 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №30
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 30
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:26–21:45
|8–15 хв
|Вихідні
|≈06:36–21:21
|12–15 хв
На Патона і Бандери графік зсувається.
Зупинки: Ряшівська → Університет
|№
|Зупинка
|1
|вул. Ряшівська / Патона / Будинок меблів / «Сільмаш»
|2
|Бандери / собор Святого Юра
|3
|Університет
Зупинки: Університет → Ряшівська
|№
|Зупинка
|1
|Університет / Бандери / Патона
|2
|вул. Ряшівська
Поради пасажирам
- На Університеті зручна пересадка на інші лінії центру.
- На Патона — на автобуси Західної.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/7).
Тролейбус №30 залишається рейсом від Ряшівської до Університету.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
3 коментарі до “Тролейбус №30 Львів: розклад, маршрут”
ось це реально круто! 30 тролейбус звяже Ряшівську з университетом, а це означає менше часу в дорозі і більше можливостей для студентів. зупинки нормальні, ще й низькопідлогові – зручно для всіх. класно, що графік на вихідні також стабільний, бо треба і в суботу зранку десь їхати. сподіваюсь, що тролейбуси будуть вчасно, а не будуть затримки через затори, як часто буває.
я прикладів на рахунок тролейбусів згадала як у Києві ввели новий маршрут на Троєщину, теж зручний. Виглядало класно, але в перші дні було багато затримок. сподіваюсь, 30 тролейбус не повторить цю історію і все буде як обіцяють – інтервали 10 хвилин, особливо в пік, це супер, якщо так і буде. хоча завжди треба враховувати наші дороги 😅
класний маршрут! тролейбус 30 реально полегшить життя студентам з ряшівської до університету. 32 хвилини у дорозі та ще й до 10 хвилин у пік – це супер. та й з низькопідлоговими тролейбусами взагалі без проблем з доступом. на вихідні теж стабільний графік, сподіваюсь, все буде працювати як слід! 🚍