Тролейбус №30 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №30 у Львові: вул. Ряшівська — Університет

№30 з’єднує вул. Ряшівську з Університетом. Шлях — ЛОРТА, Патона, Будинок меблів, стадіон «Сільмаш», Смаль-Стоцького, Бандери і собор Святого Юра.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. До Університету також ходить тролейбус №27 (рідкісні будні рейси).

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Ряшівська (Львів) — Університет (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈7 км, 20–35 хв Зупинок близько 14 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №30

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 30

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:26–21:45 8–15 хв Вихідні ≈06:36–21:21 12–15 хв

На Патона і Бандери графік зсувається.

Зупинки: Ряшівська → Університет

№ Зупинка 1 вул. Ряшівська / Патона / Будинок меблів / «Сільмаш» 2 Бандери / собор Святого Юра 3 Університет

Зупинки: Університет → Ряшівська

№ Зупинка 1 Університет / Бандери / Патона 2 вул. Ряшівська

Поради пасажирам

На Університеті зручна пересадка на інші лінії центру.

На Патона — на автобуси Західної.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/7).

Тролейбус №30 залишається рейсом від Ряшівської до Університету.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.