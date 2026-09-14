Тролейбус №23 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №23 у Львові: Автовокзал — вул. Ряшівська

№23 з’єднує Автовокзал з вул. Ряшівською. Шлях — Стрийська–Наукова, «Океан», Скнилівок, «Південний», Патона і ЛОРТА.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 8,6 км. Час у дорозі 25–40 хвилин. На Автовокзалі також ходить №25, на Ряшівській — №30.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Автовокзал (Львів) — вул. Ряшівська (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈8,6 км, 25–40 хв Зупинок близько 20 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №23

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 23

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:13–22:49 12–18 хв Вихідні ≈06:37–22:50 15–20 хв

На Стрийській і Любінській графік зсувається.

Зупинки: Автовокзал → Ряшівська

№ Зупинка 1 Автовокзал / Стрийська–Наукова / «Океан» 2 «Південний» / Патона / ЛОРТА 3 вул. Ряшівська

Зупинки: Ряшівська → Автовокзал

№ Зупинка 1 вул. Ряшівська / «Південний» / «Океан» 2 Автовокзал

Поради пасажирам

На Автовокзалі зручна пересадка на №25.

На Ряшівській — на №30.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/3).

Тролейбус №23 залишається рейсом від Автовокзалу до Ряшівської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.