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Тролейбус №23 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №23 у Львові: Автовокзал — вул. Ряшівська

№23 з’єднує Автовокзал з вул. Ряшівською. Шлях — Стрийська–Наукова, «Океан», Скнилівок, «Південний», Патона і ЛОРТА.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 8,6 км. Час у дорозі 25–40 хвилин. На Автовокзалі також ходить №25, на Ряшівській — №30.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиАвтовокзал (Львів) — вул. Ряшівська (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈8,6 км, 25–40 хв
Зупинокблизько 20 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №23

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 23

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:13–22:4912–18 хв
Вихідні≈06:37–22:5015–20 хв

На Стрийській і Любінській графік зсувається.

Зупинки: Автовокзал → Ряшівська

Зупинка
1Автовокзал / Стрийська–Наукова / «Океан»
2«Південний» / Патона / ЛОРТА
3вул. Ряшівська

Зупинки: Ряшівська → Автовокзал

Зупинка
1вул. Ряшівська / «Південний» / «Океан»
2Автовокзал

Поради пасажирам

  • На Автовокзалі зручна пересадка на №25.
  • На Ряшівській — на №30.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/3).

Тролейбус №23 залишається рейсом від Автовокзалу до Ряшівської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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8 коментарів до “Тролейбус №23 Львів: розклад, маршрут

  1. таки пам’ятаю, як в минулому році був на акції протесту через переповнені тролейбуси. люди намагалися донести до влади, що щоденно їздять тисячі, а колеса крутяться недостатньо швидко, особливо у години пік. а що з нашими тролейбусами, які їздять по 20 років? треба якось підштовхнути до модернізації, а то скоро самі будемо по тролейбусах їздити🐾

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  2. трохи дивно, що розклад тролейбуса №23 вважається зручним, коли в пікові години переповненість на 20-25% перевищує норму. 13 тисяч пасажирів в день — це справді велике навантаження, а з таким старим рухомим складом з правом на життя важко сподіватися на комфортні поїздки. обіцяють модернізацію — але коли? 🤔

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  3. я завжди їду на тролейбусі №23 на роботу і ніби нічого, але ото в години пік — справжня катастрофа! щодня стою, як цукерка в упаковці, і не можу поворухнутися, а затримки — це вже класика. десь зустрічала, що тролейбуси вже плюс 20 років у сітці, ніц дивного, чому ми так страждаємо в маршрутках та тролейбусах 😅

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  4. колись на своєму досвіді їздив на тролейбусі №23, і все було непогано, поки не настали години пік. встановили новий графік, а вранці все одно стоїш як осел у тій переповненій купі. і помню, куди їхав — на вул. Ярослава Гашека, і завжди спізнювався через затримки. ситуація наша трішки нагадує те, що було пару років тому з іншими маршрутами, а старі тролейбуси, точно, на вигляд як з музею. 🤔

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  5. була вчора на тролейбусі №23 і знову на таких емоціях 🤦‍♀️ ранком їду, думаю, що все буде добре, а в автобусі як завжди — людей стільки, що щастить знайти місце хіба на підлозі. зупинка на вул. Ярослава Гашека стала майданчиком для танців — всі підскакують, щоб не потрапити в тролейбусний шлях. загалом, маршрут непоганий, але потрібні нові тролейбуси. ці старі вже дихають на ладан!

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  6. якщо тролейбус №23 справді так зручний, чому він переповнений на 20-25% у години пік? це не просто незручно, а вже стає справжнім випробуванням. я б сказав, що інтервал 6-8 хвилин у ранкову пору ніяк не вирішує проблеми з потоком пасажирів. необіхдно, щоб їх було більше або хоча б оновили ті старі тролейбуси, бо їхній стан вже далекий від комфортного 😅

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  7. не можу не звернути увагу на те, як пишуть, що розклад тролейбуса №23 наче зручний. я ж в пікові години хоча б раз їздив? навіть з усіма цими інтервалами 6-8 хвилин рано, реально труднощів вистачає. того, що 55% тролейбусів їздять уже більше 20 років, просто не хватит, щоб все було комфортно. реально, треба щось з ним робити!

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  8. чому тролейбус №23 так потрібен, але з таким старим рухомим складом і затримками — то взагалі жесть. 55% тролейбусів мають більше 20 років! зранку, коли людей багато, реально краще б додали ще пару машин на маршрут. ці інтервали 6-8 хвилин у пікові хвилини — це не панацея, ці затримки можуть завадити всім нам вчергове спізнитися на роботу або навчання 😡

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