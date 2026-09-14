Тролейбус №23 у Львові: Автовокзал — вул. Ряшівська
№23 з’єднує Автовокзал з вул. Ряшівською. Шлях — Стрийська–Наукова, «Океан», Скнилівок, «Південний», Патона і ЛОРТА.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 8,6 км. Час у дорозі 25–40 хвилин. На Автовокзалі також ходить №25, на Ряшівській — №30.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Автовокзал (Львів) — вул. Ряшівська (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈8,6 км, 25–40 хв
|Зупинок
|близько 20 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №23
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 23
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:13–22:49
|12–18 хв
|Вихідні
|≈06:37–22:50
|15–20 хв
На Стрийській і Любінській графік зсувається.
Зупинки: Автовокзал → Ряшівська
|№
|Зупинка
|1
|Автовокзал / Стрийська–Наукова / «Океан»
|2
|«Південний» / Патона / ЛОРТА
|3
|вул. Ряшівська
Зупинки: Ряшівська → Автовокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Ряшівська / «Південний» / «Океан»
|2
|Автовокзал
Поради пасажирам
- На Автовокзалі зручна пересадка на №25.
- На Ряшівській — на №30.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/3).
Тролейбус №23 залишається рейсом від Автовокзалу до Ряшівської.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
8 коментарів до “Тролейбус №23 Львів: розклад, маршрут”
таки пам’ятаю, як в минулому році був на акції протесту через переповнені тролейбуси. люди намагалися донести до влади, що щоденно їздять тисячі, а колеса крутяться недостатньо швидко, особливо у години пік. а що з нашими тролейбусами, які їздять по 20 років? треба якось підштовхнути до модернізації, а то скоро самі будемо по тролейбусах їздити🐾
трохи дивно, що розклад тролейбуса №23 вважається зручним, коли в пікові години переповненість на 20-25% перевищує норму. 13 тисяч пасажирів в день — це справді велике навантаження, а з таким старим рухомим складом з правом на життя важко сподіватися на комфортні поїздки. обіцяють модернізацію — але коли? 🤔
я завжди їду на тролейбусі №23 на роботу і ніби нічого, але ото в години пік — справжня катастрофа! щодня стою, як цукерка в упаковці, і не можу поворухнутися, а затримки — це вже класика. десь зустрічала, що тролейбуси вже плюс 20 років у сітці, ніц дивного, чому ми так страждаємо в маршрутках та тролейбусах 😅
колись на своєму досвіді їздив на тролейбусі №23, і все було непогано, поки не настали години пік. встановили новий графік, а вранці все одно стоїш як осел у тій переповненій купі. і помню, куди їхав — на вул. Ярослава Гашека, і завжди спізнювався через затримки. ситуація наша трішки нагадує те, що було пару років тому з іншими маршрутами, а старі тролейбуси, точно, на вигляд як з музею. 🤔
була вчора на тролейбусі №23 і знову на таких емоціях 🤦♀️ ранком їду, думаю, що все буде добре, а в автобусі як завжди — людей стільки, що щастить знайти місце хіба на підлозі. зупинка на вул. Ярослава Гашека стала майданчиком для танців — всі підскакують, щоб не потрапити в тролейбусний шлях. загалом, маршрут непоганий, але потрібні нові тролейбуси. ці старі вже дихають на ладан!
якщо тролейбус №23 справді так зручний, чому він переповнений на 20-25% у години пік? це не просто незручно, а вже стає справжнім випробуванням. я б сказав, що інтервал 6-8 хвилин у ранкову пору ніяк не вирішує проблеми з потоком пасажирів. необіхдно, щоб їх було більше або хоча б оновили ті старі тролейбуси, бо їхній стан вже далекий від комфортного 😅
не можу не звернути увагу на те, як пишуть, що розклад тролейбуса №23 наче зручний. я ж в пікові години хоча б раз їздив? навіть з усіма цими інтервалами 6-8 хвилин рано, реально труднощів вистачає. того, що 55% тролейбусів їздять уже більше 20 років, просто не хватит, щоб все було комфортно. реально, треба щось з ним робити!
чому тролейбус №23 так потрібен, але з таким старим рухомим складом і затримками — то взагалі жесть. 55% тролейбусів мають більше 20 років! зранку, коли людей багато, реально краще б додали ще пару машин на маршрут. ці інтервали 6-8 хвилин у пікові хвилини — це не панацея, ці затримки можуть завадити всім нам вчергове спізнитися на роботу або навчання 😡