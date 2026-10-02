У Львові чоловік скоїв розбійний напад, погрожуючи іграшковою зброєю

У Львові 40-річного чоловіка засудили на 4 роки ув’язнення за розбійний напад з іграшковим пістолетом у алкомаркеті на Майорівці.

Галицька окружна прокуратура довела його провину в суді.

Інцидент стався наприкінці жовтня минулого року. Чоловік у медичній масці зайшов до магазину на вулиці Медової Печери. Він підійшов до продавчині, схопив її за руку і, погрожуючи іграшковим пістолетом, який виглядав як справжня зброя, вимагав гроші з каси.

Жінка повірила в реальність загрози і, боячись за своє життя, не чинити опір. Вона віддала всі гроші нападнику, після чого той втік.

Продавчиня одразу повідомила правоохоронцям і детально описала нападника.

Завдяки оперативним діям поліції нападника було затримано відповідно до статті 208 Кодексу процесуального кримінального права України.

Чоловіка обвинувачують у розбійному нападі, скоєному з погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілої особи, в умовах воєнного стану (частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України).

Поки вирок не набрав законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування провело Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Рішення суду стане остаточним після закінчення строку на апеляційне оскарження.



