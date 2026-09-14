Тролейбус №32 Львів: розклад, маршрут
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Тролейбус №32 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №32 у Львові: Університет — вул. Суботівська

№32 з’єднує Університет з вул. Суботівською. Шлях — собор Святого Юра, пл. Кропивницького, «Скриня», Кульпарківська, Сяйво і поліклініка №3.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,6 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. До Університету також ходять №27 і №30.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиУніверситет (Львів) — вул. Суботівська (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈6,6 км, 20–35 хв
Зупинокблизько 13 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №32

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 32

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:42–22:518–15 хв
Вихідні≈06:30–22:4710–15 хв

На Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Університет → Суботівська

Зупинка
1Університет / пл. Кропивницького / «Скриня»
2Сяйво / поліклініка №3
3вул. Суботівська

Зупинки: Суботівська → Університет

Зупинка
1вул. Суботівська / «Скриня» / пл. Кропивницького
2Університет

Поради пасажирам

  • На Університеті зручна пересадка на №30.
  • На «Скрині» — на вокзал і №38.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/9).

Тролейбус №32 залишається рейсом від Університету до Суботівської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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2 коментарі до “Тролейбус №32 Львів: розклад, маршрут

  1. а чому у вечірній час після 20:00 так сильно скорочуються рейси? адже багато людей працює до пізна і їм важко дістатися додому, особливо коли інтервал аж 15-18 хвилин. які є можливості для покращення ситуації?

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  2. як піднімаюся на 32 тролейбус ранком о 8-ій, завжди стою як оселедець, реально не вміщуся! а після 20:00 не розумію, чому так рідко їдуть, коли всім треба повертатися з роботи. і воно ж до пізна чекаєш, а між ними ще цілий світ! 55% тролейбусів старі – це гірше, ніж у метро! чекаємо на зміни…

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