Тролейбус №32 у Львові: Університет — вул. Суботівська
№32 з’єднує Університет з вул. Суботівською. Шлях — собор Святого Юра, пл. Кропивницького, «Скриня», Кульпарківська, Сяйво і поліклініка №3.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,6 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. До Університету також ходять №27 і №30.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Університет (Львів) — вул. Суботівська (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈6,6 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 13 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №32
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 32
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:42–22:51
|8–15 хв
|Вихідні
|≈06:30–22:47
|10–15 хв
На Кульпарківській графік зсувається.
Зупинки: Університет → Суботівська
|№
|Зупинка
|1
|Університет / пл. Кропивницького / «Скриня»
|2
|Сяйво / поліклініка №3
|3
|вул. Суботівська
Зупинки: Суботівська → Університет
|№
|Зупинка
|1
|вул. Суботівська / «Скриня» / пл. Кропивницького
|2
|Університет
Поради пасажирам
- На Університеті зручна пересадка на №30.
- На «Скрині» — на вокзал і №38.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/9).
Тролейбус №32 залишається рейсом від Університету до Суботівської.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
2 коментарі до “Тролейбус №32 Львів: розклад, маршрут”
а чому у вечірній час після 20:00 так сильно скорочуються рейси? адже багато людей працює до пізна і їм важко дістатися додому, особливо коли інтервал аж 15-18 хвилин. які є можливості для покращення ситуації?
як піднімаюся на 32 тролейбус ранком о 8-ій, завжди стою як оселедець, реально не вміщуся! а після 20:00 не розумію, чому так рідко їдуть, коли всім треба повертатися з роботи. і воно ж до пізна чекаєш, а між ними ще цілий світ! 55% тролейбусів старі – це гірше, ніж у метро! чекаємо на зміни…