Тролейбус №32 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №32 у Львові: Університет — вул. Суботівська

№32 з’єднує Університет з вул. Суботівською. Шлях — собор Святого Юра, пл. Кропивницького, «Скриня», Кульпарківська, Сяйво і поліклініка №3.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,6 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. До Університету також ходять №27 і №30.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Університет (Львів) — вул. Суботівська (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈6,6 км, 20–35 хв Зупинок близько 13 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №32

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 32

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:42–22:51 8–15 хв Вихідні ≈06:30–22:47 10–15 хв

На Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Університет → Суботівська

№ Зупинка 1 Університет / пл. Кропивницького / «Скриня» 2 Сяйво / поліклініка №3 3 вул. Суботівська

Зупинки: Суботівська → Університет

№ Зупинка 1 вул. Суботівська / «Скриня» / пл. Кропивницького 2 Університет

Поради пасажирам

На Університеті зручна пересадка на №30.

На «Скрині» — на вокзал і №38.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/9).

Тролейбус №32 залишається рейсом від Університету до Суботівської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.