У Львівській області піротехніки ліквідували артилерійський снаряд часів Другої світової війни

У лісі поблизу села Руда Стрийського району під час збирання грибів знайшли 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України знищили небезпечний предмет у встановленому порядку.

Подія трапилася ввечері 13 вересня. Рятувальники звертаються до громадян з вимогою не торкатися підозрілих предметів і не переносити їх на власний розсуд.

Порада проста і чітка: відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте за номерами 101 або 102. Негайне повідомлення допомагає уникнути нещасних випадків.

У ДСНС наголошують, що виявленням, вилученням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів повинні займатися лише спеціально підготовлені фахівці.