Поради з оптимального застосування гаджетів у навчальних закладах Львівщини

На Львівщині розробили методичні рекомендації щодо використання смартфонів і інших електронних пристроїв у загальноосвітніх школах. Документ створили Департамент освіти і науки Львівської ОДА, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Львівський обласний учнівський парламент. Про це повідомили під час брифінгу у Львівській ОВА.

Рекомендації охоплюють не лише смартфони, а й планшети, смартгодинники, навушники та інші персональні гаджети, які можуть передавати цифрову інформацію. Кожна школа зможе на їхній основі встановити власні правила користування такими пристроями.

Директор департаменту освіти і науки Олег Паска підкреслив: розробники свідомо уникнули повної заборони гаджетів. Перед створенням рекомендацій проаналізували практику шкіл і громад Львівщини, а також досвід інших країн. До обговорення залучили учнівське самоврядування.

«Наш основний принцип переконання. Щоб діти, вчителі та батьки дотримувалися правил, їх обговорять в учнівських парламентах, батьківських зборах, педагогічних колективах і на засіданнях педагогічних рад. Це шлях усвідомлення», пояснив Олег Паска.

Згідно з рекомендаціями, під час уроків звукові сигнали та вібрація гаджетів мають бути вимкнені. Самі пристрої потрібно зберігати у наплічнику, сумці, портфелі або пеналі. Використовувати їх дозволяється лише з дозволу або за вказівкою вчителя виключно з освітньою метою, наприклад для роботи з електронними підручниками, інтерактивними тестами чи QR-кодами.

Окрім того, батькам радять утримуватися від дзвінків дітям під час навчання. Якщо виникає загроза життю або здоров’ю, погіршення самопочуття чи інші невідкладні ситуації, учень може сам зателефонувати батькам. Таку можливість також може надати педагог, класний керівник, медпрацівник чи адміністратор школи.