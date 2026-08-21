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35 років Незалежності: маршрут вихідних для львів’ян на 23–25 серпня

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Цього року Україна відзначить 35-ту річницю Незалежності. Львів готується до масштабних святкувань — з 23 по 25 серпня місто прийме…

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Скільки коштує долар та євро у Львові 21 серпня

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Продати долар готівкою сьогодні можна в середньому за 44,89 гривні. У Львові 21 серпня банки пропонують готівковий долар за середньою…

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У Львові зіткнулися два автомобілі через те, що не змогли розминутися на дорозі

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На вулиці Левандівській у Львові зіткнулися два автомобілі. Дорожньо-транспортна пригода трапилась одразу після повороту на вулицю Морозна. Внаслідок аварії на…

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На Рубчака у Львові спалахнула бійка (ВІДЕО)

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У Львові на вулиці Рубчака сталася бійка. Про це свідчить попередня інформація з місця події. Очевидці зафіксували конфлікт на відео…

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У Львові дорожній рух спантеличив автомобілістів

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На вулиці Княгині Ольги у Львові сталася ситуація, яка неабияк здивувала учасників дорожнього руху. Один із водіїв раптово виїхав на…

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На Львівщині жінка зіштовхнула чоловіка з горища будинку (ФОТО)

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Чоловік випав з висоти 3,5 метра у Дрогобичі: підозрюють знайому загиблого У Дрогобичі правоохоронці розслідують загибель 50-річного чоловіка, який випав…

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Комарнівська громада в останню путь провела Віталія Терлецького

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У Комарнівській громаді повідомили про повернення тіла загиблого захисника Віталія Терлецького, який родом із села Нове Село. Чоловік загинув, обороняючи…

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Львів’янку з переламаною рукою пограбували вдень біля школи — зловмисника вже затримали

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У Львові серед білого дня чоловік напав на жінку неподалік школи на вулиці Гетьмана Мазепи. У результаті нападу потерпіла отримала…

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21 серпня на Львівщину прийдуть грози з градом — попереджає “Голос Сокальщини”

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Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 21 серпня. Уночі грози накриють окремі райони області. Вдень стихія посилиться…

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У Львові вночі чоловік прогулювався проїжджою частиною дороги (ВІДЕО)

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Уночі у Львові на проїжджій частині дороги помітили чоловіка, який спокійно прогулювався серед автомобільного руху. Відповідне відео з’явилося в мережі…