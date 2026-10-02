Олексицька гімназія відзначила пам’ять Миколи Хомина та Назарія Дуркота

В Олексицькій гімназії вшанували пам’ять двох випускників, які загинули, захищаючи Україну. Там встановили пам’ятні знаки на честь Миколи Хомина та Назарія Дуркота, щоб учні завжди пам’ятали про їхній подвиг і жертовність.

Микола Хомин (16 грудня 1987 23 березня 2025) родом із села Підгірці. Після закінчення гімназії він продовжив навчання у ВПУ №34, а згодом деякий час працював за кордоном. У 2024 році Миколу мобілізували до лав української армії. Він загинув неподалік села Шевченкове на Донеччині, виконуючи бойове завдання.

Назарій Дуркот (23 липня 2003 15 березня 2025) був жителем села Ярушичі Стрийської громади. Після навчання в Олексицькій гімназії він продовжив освіту у Стрийському вищому художньо-професійному училищі. Після строкової служби в армії Назарій підписав контракт із Національною гвардією України ще до повномасштабного вторгнення.

Понад десять місяців Назарія вважали зниклим безвісти. Новина про його загибель стала тяжким ударом для близьких, побратимів та педагогів гімназії. Там зараз бережуть пам’ять про цих сміливих захисників, які віддали життя за своє майбутнє і майбутнє України.