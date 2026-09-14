Ольга Карвацька довела: навіть малий бізнес може допомагати — благодійний Wellness Pop-Up у Львові

«Навіть невеликий бізнес може допомагати»: Ольга Карвацька провела благодійний Wellness Pop-Up у Львові

У Львові вперше пройшов Karvatska Wellness Pop-Up. Подія тривала три дні і поєднала теми здорового довголіття, краси, науки й харчування. Благодійна мета заходу — підтримка центру Superhumans та його пацієнтів.

Ініціаторка заходу — Ольга Карвацька. Вона — вірусологиня-мікробіологиня, косметологиня і засновниця Karvatska Center та Karvatska Boutique.

Карвацька регулярно організовує наукові й освітні події для пацієнтів і клієнтів. Проте формат pop-up команда представила вперше. Джерелом натхнення стали pop-up-проєкти світових брендів, зокрема Prada, Jacquemus та Gucci.

«Ми завжди говоримо про науку, здоров’я та інновації. Наша аудиторія мислить критично й свідомо обирає wellness та longevity. Тому цього разу вирішили подати наші теми у форматі pop-up», — розповіла Карвацька.

Одна з ключових цілей проєкту — підтримка українських підприємців і дистриб’юторів. Вони продовжують працювати попри складнощі з логістикою та ризики для складів.











На локації в Кривій Липі партнери презентували косметичні продукти та новинки. Проводили закриті майстер-класи й консультації. Відвідувачі могли протестувати засоби й придбати їх за спеціальними цінами.

«Ми дали партнерам майданчик для прямого спілкування з кінцевим споживачем. Вони розповідали про продукти й демонстрували новинки. Підтримка бізнесу в нинішніх умовах — важлива частина нашої місії», — зазначила засновниця Karvatska Center.

Гастрономічним партнером заходу став ресторан Kilinski. Шефи Наталя Муть і Віталій Федак створили страви відповідно до принципів здорового харчування.

Карвацька наголосила: сучасна wellness-їжа має бути не лише смачною, а й збалансованою. Вона повинна давати білок, клітковину й інші необхідні речовини. Їжа має легко засвоюватися й приносити задоволення.

«Наші гастрономічні партнери працюють із концепціями wellness і longevity. Це не про модні тренди, а про їжу, яка закриває базові потреби організму», — пояснила організаторка.

Серед гостей події були підприємці, представники бізнес-спільнот, власниці компаній, лікарі та блогери. Особливу увагу приділили жіночій аудиторії.

«Через жінку можна донести багато важливої інформації про здоров’я та довголіття. Вона отримує знання й передає їх родині. Сьогодні на жіночих плечах лежить дуже багато обов’язків, і ці жінки надихають мене», — поділилася Карвацька.

Благодійним партнером заходу став центр Superhumans. Команда Karvatska Center підтримує центр з часу створення першого підрозділу неподалік Львова.

Підприємиця розповіла, що її надихнула робота CEO Superhumans Ольги Руднєвої. За діяльністю центру вона почала стежити на початку повномасштабного вторгнення.

«Я бачила, як Ольга Руднєва створила масштабну систему допомоги, зібрала сильну команду й налагодила логістику в надскладних умовах. Згодом ми познайомилися особисто. Я побувала у Superhumans і бачила людей, яким там допомагають. Це титанічна робота, що дає суперлюдям другий шанс», — наголосила Карвацька.

Співпраця з центром не обмежується єдиним заходом. Раніше команда Karvatska Center передавала дохід від продажів на реабілітацію пацієнтів, купувала благодійний мерч та організовувала інші ініціативи.

«Ми купували мерч для всієї команди клініки або віддавали дохід від продажів за два-три тижні на реабілітацію. Хочемо показати, що навіть маленькі бізнеси можуть допомагати. Невелика сума змінює багато. Кожна гривня допомагає комусь пройти відновлення або стати на ноги», — переконана підприємиця.

Найемоційнішим днем Wellness Pop-Up став окремий день для військовослужбовиць, цивільних жінок, які проходять реабілітацію у Superhumans, і дружин військових.

Для них організували косметологічні процедури, консультації та підбір домашнього догляду. Учасниці отримали подарунки від команди і партнерів. Упродовж трьох днів продавали мерч Superhumans, а виручені кошти спрямували на підтримку центру.

Карвацька поділилася історіями двох учасниць. Одна з них — молода рятувальниця, яка втратила руку через повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Інша — цивільна жінка Олена, яка добровільно стала на захист країни і після важкого поранення втратила обидві ноги та руку.

«За кожною з цих жінок стоїть неймовірна історія. В очах Олени — багато життя й позитиву. Вона щиро раділа, коли ми підібрали їй догляд, провели процедуру й подарували речі. Мені було важливо присвятити їм час, оточити увагою й дати можливість знову відчути турботу про себе», — зізналася засновниця клінік.

Команда планує й надалі проводити такі зустрічі для жінок, які проходять реабілітацію.

«На час зустрічі вони можуть відволіктися від щоденних турбот і згадати, що передусім вони — жінки. У будь-якому віці й за будь-яких обставин жінка хоче почуватися гарною. Саме це стало для мене найприємнішою і найважливішою частиною Wellness Pop-Up», — підсумувала Ольга Карвацька.