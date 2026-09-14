Тролейбус №27 у Львові: станція Скнилів — Університет
№27 з’єднує станцію Скнилів з Університетом. Шлях — Каховська, Мотозавод, Кульпарківська, ТРЦ «Скриня», Привокзальний ринок, пл. Кропивницького і собор Святого Юра.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7,5 км. Час у дорозі 30–45 хвилин. Рейси лише в будні вранці та ввечері; у вихідні лінія не працює.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|станція Скнилів (Львів) — Університет (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈7,5 км, 30–45 хв
|Зупинок
|близько 16 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №27
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 27
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|орієнтовно 07:45, 08:57, 16:18, 17:30
|60–90 хв
|Вихідні
|не курсує
|—
Рейсів мало. Перед виходом обов’язково дивіться GPS.
Зупинки: Скнилів → Університет
|№
|Зупинка
|1
|станція Скнилів / Мотозавод / «Скриня»
|2
|пл. Кропивницького / собор Святого Юра
|3
|Університет
Зупинки: Університет → Скнилів
|№
|Зупинка
|1
|Університет / «Скриня» / Мотозавод
|2
|станція Скнилів
Поради пасажирам
- У вихідні беріть інші лінії на Кульпарківській.
- На «Скрині» зручна пересадка на вокзал.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/5).
Тролейбус №27 залишається рідкісним буднім рейсом від Скнилова до Університету.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
10 коментарів до “Тролейбус №27 Львів: розклад, маршрут”
вже 2 тижні їжджу цим 27 тролейбусом на університет. раніше возився на маршрутках, але тут значно комфортніше, і той факт, що він проходить біля вокзалу дуже зручно. правда, ці інтервали по 60-90 хвилин — це просто жесть, особливо в ранковий піковий час. раз на раз не приходиться, а так загалом непоганий варіант 👍
ну реально, 27 тролейбус — це класна річ для студентів і тих, хто на вокзал їздить. але 60-90 хвилин очікування вранці — це просто жесть 😅 я б не хотів стояти на зупинці так довго, особливо коли поспішаєш. краще завжди перевіряти годину виїзду, бо може зірвати все планування на день. хоч і комфортно, а часом ще й місця в тролейбусі не вистачає в години пік.
яка жахлива ситуація з тим розкладом! вранці 60-90 хвилин чекати на 27-й тролейбус — просто жах. добре, що маршрут зручний, але це ж не у всіх є час так довго стояти на зупинці. цікаво, чому немає рейсів у вихідні? сподіваюсь, нагадають людям про те, що варто перевіряти час виїзду, бо інакше попали :/
я правильно зрозуміла, що 27-й тролейбус взагалі не курсуватиме у вихідні? це виходить, що людям, які на навчання чи роботу їдуть на вихідних, доведеться шукати інші варіанти? а чи планують щось змінювати у графіку, щоб тролейбус ходив частіше в будні, особливо вранці? 🤔
ну це просто катастрофа! 60-90 хвилин чекати на тролейбус вранці — це ж таке не для людей! плюс вихідні зовсім без пересування, як працювати чи вчитися тоді? 🙄 звісно, маршрут зручний, але як учили – час – це гроші, а тут його просто забирають!
походу це не такий вже й комфортний маршрут, як пишуть. 60-90 хвилин чекати на тролейбус вранці — це спроба перевірити на терплячість. я, наприклад, не встигну до навчання, якщо так довго стояти. плюс вихідні взагалі без перевезень. а як людям добиратися до роботи чи університету? 🤔 дивно, що ніхто про це не задумується.
я так зрозуміла, що 27 тролейбус взагалі не ходитиме у вихідні? як тоді добиратись з Скнилова до університету, якщо вчишся чи працюєш в ці дні? і чому такі великі інтервали в будні, по 60-90 хвилин? це ж просто капець, нам потрібно щоб було частіше!
я згадала, що раніше теж їздила на тролейбусі, але було набагато частіше, ми з подругами просто запам’ятовували розклад. з 27-м тролейбусом це все повністю не так, 60-90 хвилин чекати — це справжня мука. та ще й у вихідні не працює, як з цим жити? 🤔 ця ситуація нагадує, як із деякими автобусами в місті, там теж потрібна гнучкість у графіках. сподіваюсь, проблему з частотою рейсів швидко вирішать!
так, 27 тролейбус справді зручний, але ці великі інтервали — це просто катастрофа! раніше я їздила на тролейбусах частіше, а зараз стояти 60-90 хвилин перед роботою — це вже занадто. плюс вихідні взагалі без нього, як людям добиратись тоді? може, варто це врахувати і зробити частіше, щоб не мучитися?
які жахливі інтервали між рейсами у 27 тролейбуса! 60-90 хвилин — це реально занадто, особливо вранці, коли всі поспішають на роботу чи навчання. якщо ви студент чи працюєте, краще плануйте виїзд раніше. а ще вихідні без тролейбуса — це реально проблема для тих, хто хоче доїхати кудись у город. ну як так можна, тільки мучити людей 😩