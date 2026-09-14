Тролейбус №27 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №27 у Львові: станція Скнилів — Університет

№27 з’єднує станцію Скнилів з Університетом. Шлях — Каховська, Мотозавод, Кульпарківська, ТРЦ «Скриня», Привокзальний ринок, пл. Кропивницького і собор Святого Юра.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7,5 км. Час у дорозі 30–45 хвилин. Рейси лише в будні вранці та ввечері; у вихідні лінія не працює.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти станція Скнилів (Львів) — Університет (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈7,5 км, 30–45 хв Зупинок близько 16 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №27

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 27

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні орієнтовно 07:45, 08:57, 16:18, 17:30 60–90 хв Вихідні не курсує —

Рейсів мало. Перед виходом обов’язково дивіться GPS.

Зупинки: Скнилів → Університет

№ Зупинка 1 станція Скнилів / Мотозавод / «Скриня» 2 пл. Кропивницького / собор Святого Юра 3 Університет

Зупинки: Університет → Скнилів

№ Зупинка 1 Університет / «Скриня» / Мотозавод 2 станція Скнилів

Поради пасажирам

У вихідні беріть інші лінії на Кульпарківській.

На «Скрині» зручна пересадка на вокзал.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/5).

Тролейбус №27 залишається рідкісним буднім рейсом від Скнилова до Університету.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.