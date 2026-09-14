Тролейбус №25 у Львові: вул. Шота Руставелі — Автовокзал
№25 з’єднує вул. Шота Руставелі з Автовокзалом. Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, Податкова, Автобусний завод і Стрийська–Наукова.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. Паралельно на цій ділянці ходить автобус №3А.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Шота Руставелі (Львів) — Автовокзал (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈6,7 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 12 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №25
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 25
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:02–22:35
|10–20 хв
|Вихідні
|≈06:30–22:37
|10–20 хв
На Стрийській графік зсувається.
Зупинки: Руставелі → Автовокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Шота Руставелі / Стрийський ринок / Академія сухопутних військ
|2
|Автобусний завод / Стрийська–Наукова
|3
|Автовокзал
Зупинки: Автовокзал → Руставелі
|№
|Зупинка
|1
|Автовокзал / Стрийський ринок
|2
|вул. Шота Руставелі
Поради пасажирам
- На Автовокзалі зручна пересадка на міжміські рейси.
- На Руставелі — на трамваї центру.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/4).
Тролейбус №25 залишається рейсом від Руставелі до Автовокзалу.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
6 коментарів до “Тролейбус №25 Львів: розклад, маршрут”
класно, що 25-й тролейбус так зручно зв’язує центр з автовокзалом! люблю їздити ним, особливо ранком. інтервали досить нормальні, особливо в години пік. єдине, що не завжди встигаєш на свій рейс через затримки, але в цілому — непогано 😄
таки класний маршрут, частенько їзжу на 25-му. влітку можна до Стрийського ринку заїхати, а взимку – до автовокзалу. зранку, правда, люди переважно скупчуються, я частенько чекаю, поки дві-три одиниці проїдуть, бо і невистачає місць всім. ціна — нормальна, а ось часом дійсно затримують через дорожні роботи, тому треба трохи раніше виходити. загалом мені подобається, зручно 😁
привіт, а в які дні точно пристосовують графік руху тролейбуса, якщо кажуть, що можуть бути відхилення у 2-4 хвилини? наприклад, на вихідні він курсуватиме так само, як і по буднях? просто хочу знати, як краще спланувати свою поїздку до автовокзалу в суботу 😊
а я пам’ятаю, як був у Львові минулого літа і користувався 25-м тролейбусом. дуже зручно до Стрийського ринку добратись, особливо вранці, коли все свіже. а от із затримками в години пік постійно було натовп людей, не завжди встигав сісти. цікаво, чи поновили вже розклад, щоб поводити так, як у будні! 🤔
а я от бачу, що цей тролейбус справді зручний для тих, хто часто їздить до автовокзалу чи на ринок. ранкові рейси стартують практично о 6-й, це чудово для тих, хто зранку встигне купити свіжі продукти. але якщо на хвилиночку затримаєшся, то вже не сядеш, особливо в години пік… доведеться чекати наступний
десь зручний тролейбус, але от те, що може бути затримка 2-4 хвилини – це реально треба враховувати. на годинах пік краще закладати час, бо натовпи людей просто жах. якщо плануєш годину-дві на ринку, то ти вже бігом мчиш до зупинки, бо час летить. так, вранці часто не дожидаєш свого рейсу, бо не вистачає місця. цікаво, як зміни у розкладі повпливають на людей, що часто їдуть на автовокзал.