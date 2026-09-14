Тролейбус №25 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №25 у Львові: вул. Шота Руставелі — Автовокзал

№25 з’єднує вул. Шота Руставелі з Автовокзалом. Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, Податкова, Автобусний завод і Стрийська–Наукова.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. Паралельно на цій ділянці ходить автобус №3А.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Шота Руставелі (Львів) — Автовокзал (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈6,7 км, 20–35 хв Зупинок близько 12 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №25

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 25

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:02–22:35 10–20 хв Вихідні ≈06:30–22:37 10–20 хв

На Стрийській графік зсувається.

Зупинки: Руставелі → Автовокзал

№ Зупинка 1 вул. Шота Руставелі / Стрийський ринок / Академія сухопутних військ 2 Автобусний завод / Стрийська–Наукова 3 Автовокзал

Зупинки: Автовокзал → Руставелі

№ Зупинка 1 Автовокзал / Стрийський ринок 2 вул. Шота Руставелі

Поради пасажирам

На Автовокзалі зручна пересадка на міжміські рейси.

На Руставелі — на трамваї центру.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/4).

Тролейбус №25 залишається рейсом від Руставелі до Автовокзалу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.