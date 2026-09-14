Тролейбус №25 Львів: розклад, маршрут
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Тролейбус №25 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №25 у Львові: вул. Шота Руставелі — Автовокзал

№25 з’єднує вул. Шота Руставелі з Автовокзалом. Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, Податкова, Автобусний завод і Стрийська–Наукова.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. Паралельно на цій ділянці ходить автобус №3А.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Шота Руставелі (Львів) — Автовокзал (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈6,7 км, 20–35 хв
Зупинокблизько 12 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №25

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 25

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:02–22:3510–20 хв
Вихідні≈06:30–22:3710–20 хв

На Стрийській графік зсувається.

Зупинки: Руставелі → Автовокзал

Зупинка
1вул. Шота Руставелі / Стрийський ринок / Академія сухопутних військ
2Автобусний завод / Стрийська–Наукова
3Автовокзал

Зупинки: Автовокзал → Руставелі

Зупинка
1Автовокзал / Стрийський ринок
2вул. Шота Руставелі

Поради пасажирам

  • На Автовокзалі зручна пересадка на міжміські рейси.
  • На Руставелі — на трамваї центру.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/4).

Тролейбус №25 залишається рейсом від Руставелі до Автовокзалу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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6 коментарів до “Тролейбус №25 Львів: розклад, маршрут

  1. класно, що 25-й тролейбус так зручно зв’язує центр з автовокзалом! люблю їздити ним, особливо ранком. інтервали досить нормальні, особливо в години пік. єдине, що не завжди встигаєш на свій рейс через затримки, але в цілому — непогано 😄

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  2. таки класний маршрут, частенько їзжу на 25-му. влітку можна до Стрийського ринку заїхати, а взимку – до автовокзалу. зранку, правда, люди переважно скупчуються, я частенько чекаю, поки дві-три одиниці проїдуть, бо і невистачає місць всім. ціна — нормальна, а ось часом дійсно затримують через дорожні роботи, тому треба трохи раніше виходити. загалом мені подобається, зручно 😁

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  3. привіт, а в які дні точно пристосовують графік руху тролейбуса, якщо кажуть, що можуть бути відхилення у 2-4 хвилини? наприклад, на вихідні він курсуватиме так само, як і по буднях? просто хочу знати, як краще спланувати свою поїздку до автовокзалу в суботу 😊

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  4. а я пам’ятаю, як був у Львові минулого літа і користувався 25-м тролейбусом. дуже зручно до Стрийського ринку добратись, особливо вранці, коли все свіже. а от із затримками в години пік постійно було натовп людей, не завжди встигав сісти. цікаво, чи поновили вже розклад, щоб поводити так, як у будні! 🤔

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  5. а я от бачу, що цей тролейбус справді зручний для тих, хто часто їздить до автовокзалу чи на ринок. ранкові рейси стартують практично о 6-й, це чудово для тих, хто зранку встигне купити свіжі продукти. але якщо на хвилиночку затримаєшся, то вже не сядеш, особливо в години пік… доведеться чекати наступний

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  6. десь зручний тролейбус, але от те, що може бути затримка 2-4 хвилини – це реально треба враховувати. на годинах пік краще закладати час, бо натовпи людей просто жах. якщо плануєш годину-дві на ринку, то ти вже бігом мчиш до зупинки, бо час летить. так, вранці часто не дожидаєш свого рейсу, бо не вистачає місця. цікаво, як зміни у розкладі повпливають на людей, що часто їдуть на автовокзал.

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