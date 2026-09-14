У Львові електросамокат на перехресті наїхав на жінку — правоохоронці розпочали розслідування

12 вересня близько опівдня у Львові на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Пилипа Орлика сталася ДТП.

У поліції Львівщини повідомили, що водій електроскутера наїхав на пішохідку.

За попередніми даними, 23‑річний львів’янин, який керував електроскутером, здійснив наїзд на 61‑річну мешканку Львова. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження й була госпіталізована.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України — порушення правил на транспорті.

Санкція статті передбачає штраф від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також можливі виправні роботи до двох років.

Або обмеження волі чи позбавлення волі строком до п’яти років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.





Створено за матеріалами: 032.ua