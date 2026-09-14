Тролейбус №22 у Львові: Університет — Автовокзал
№22 з’єднує Університет з Автовокзалом. Шлях — Бандери, Кульпарків, Скнилівок, Наукова, Княгині Ольги і Стрийська–Наукова.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 11 км. Час у дорозі 30–50 хвилин. На Автовокзалі також ходять №23 і №25.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Університет (Львів) — Автовокзал (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈11 км, 30–50 хв
|Зупинок
|близько 22 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №22
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 22
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:42–23:37
|10–15 хв
|Вихідні
|≈06:30–23:34
|12–18 хв
На Науковій і Кульпарківській графік зсувається.
Зупинки: Університет → Автовокзал
|№
|Зупинка
|1
|Університет / Бандери / Кульпарків / Наукова
|2
|Княгині Ольги / Стрийська–Наукова
|3
|Автовокзал
Зупинки: Автовокзал → Університет
|№
|Зупинка
|1
|Автовокзал / Наукова / Кульпарків / Бандери
|2
|Університет
Поради пасажирам
- На Автовокзалі зручна пересадка на №23 і №25.
- На Університеті — на №30 і №32.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/129).
Тролейбус №22 залишається рейсом від Університету через Наукову до Автовокзалу.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
2 коментарі до “Тролейбус №22 Львів: розклад, маршрут”
отже, якщо ви часто їздите на 22 тролейбусі у пікові години, будьте готові до переповненості. увечері шанси знайти місце в салоні стають ще меншими, особливо після 20:00. тому краще продумати свої поїздки заздалегідь, може, варто почати планувати, коли ви закінчуєте справи, щоб уникнути зайвих незручностей 🚌
коли їду на 22 тролейбусі вранці, завжди стою, особливо в піковий час, як сьогодні. три рази на тиждень беру його до університету, а потім, як на зло, завжди затримка через трафік, грусть. ввечері повертаюся, а там знову купа людей, так що часто якщо стараюсь не зупинятись на зупинках, щоб не втратити шанс сісти. 50% зношених тролейбусів – це жах, у нас просто не вистачає нових! 😫