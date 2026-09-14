Тролейбус №22 Львів: розклад, маршрут
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Тролейбус №22 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №22 у Львові: Університет — Автовокзал

№22 з’єднує Університет з Автовокзалом. Шлях — Бандери, Кульпарків, Скнилівок, Наукова, Княгині Ольги і Стрийська–Наукова.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 11 км. Час у дорозі 30–50 хвилин. На Автовокзалі також ходять №23 і №25.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиУніверситет (Львів) — Автовокзал (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈11 км, 30–50 хв
Зупинокблизько 22 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №22

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 22

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:42–23:3710–15 хв
Вихідні≈06:30–23:3412–18 хв

На Науковій і Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Університет → Автовокзал

Зупинка
1Університет / Бандери / Кульпарків / Наукова
2Княгині Ольги / Стрийська–Наукова
3Автовокзал

Зупинки: Автовокзал → Університет

Зупинка
1Автовокзал / Наукова / Кульпарків / Бандери
2Університет

Поради пасажирам

  • На Автовокзалі зручна пересадка на №23 і №25.
  • На Університеті — на №30 і №32.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/129).

Тролейбус №22 залишається рейсом від Університету через Наукову до Автовокзалу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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2 коментарі до “Тролейбус №22 Львів: розклад, маршрут

  1. отже, якщо ви часто їздите на 22 тролейбусі у пікові години, будьте готові до переповненості. увечері шанси знайти місце в салоні стають ще меншими, особливо після 20:00. тому краще продумати свої поїздки заздалегідь, може, варто почати планувати, коли ви закінчуєте справи, щоб уникнути зайвих незручностей 🚌

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  2. коли їду на 22 тролейбусі вранці, завжди стою, особливо в піковий час, як сьогодні. три рази на тиждень беру його до університету, а потім, як на зло, завжди затримка через трафік, грусть. ввечері повертаюся, а там знову купа людей, так що часто якщо стараюсь не зупинятись на зупинках, щоб не втратити шанс сісти. 50% зношених тролейбусів – це жах, у нас просто не вистачає нових! 😫

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