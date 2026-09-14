Тролейбус №22 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №22 у Львові: Університет — Автовокзал

№22 з’єднує Університет з Автовокзалом. Шлях — Бандери, Кульпарків, Скнилівок, Наукова, Княгині Ольги і Стрийська–Наукова.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 11 км. Час у дорозі 30–50 хвилин. На Автовокзалі також ходять №23 і №25.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Університет (Львів) — Автовокзал (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈11 км, 30–50 хв Зупинок близько 22 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №22

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 22

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:42–23:37 10–15 хв Вихідні ≈06:30–23:34 12–18 хв

На Науковій і Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Університет → Автовокзал

№ Зупинка 1 Університет / Бандери / Кульпарків / Наукова 2 Княгині Ольги / Стрийська–Наукова 3 Автовокзал

Зупинки: Автовокзал → Університет

№ Зупинка 1 Автовокзал / Наукова / Кульпарків / Бандери 2 Університет

Поради пасажирам

На Автовокзалі зручна пересадка на №23 і №25.

На Університеті — на №30 і №32.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/129).

Тролейбус №22 залишається рейсом від Університету через Наукову до Автовокзалу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.