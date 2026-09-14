У центрі Львова 21-річний чоловік влаштував небезпечні покатушки на самокаті напідпитку (ВІДЕО)

Патрульні стали свідками падіння самокатиста з пасажиром і з’ясували, що водій був нетверезим.
Днями на вулиці Куліша патрульні помітили, як під час переходу пішохідного переходу водій самоката впав разом із пасажиром.
Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
Поліцейські негайно вийшли зі службового авто, щоб перевірити стан молодих людей.
21-річний керманич розповів, що це вже другий їхній випадок падіння. Окрім подряпин і збитих колін, вони почуваються добре і не потребують медичної допомоги.
Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.
Перевірка на алкотестері Dräger показала 1,59 проміле.
На водія склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
Адміністративний матеріал скерують на розгляд суду.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua