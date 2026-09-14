У Львівській області знову натрапили на застарілі вибухонебезпечні боєприпаси

Небезпечна знахідка з минулого: на Львівщині знову виявили застарілі боєприпаси.

10 вересня у селі Виписки Львівського району, під час земляних робіт, люди помітили предмет, схожий на артилерійський снаряд.

ДСНС Львівської області повідомила про виявлення та виїзд офіцера-рятувальника громади на місце.

Рятувальник оглянув знахідку і встановив, що це 230-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

11 вересня піротехнічна група МРЦ ШР “Львів” ДСНС України вилучила та знищила боєприпаси, у кількості дев’яти одиниць, встановленим порядком.

Пам’ятайте правила безпеки при виявленні підозрілих предметів:

не торкайтеся та не підходьте близько;

не намагайтеся переносити, розбирати або знешкоджувати знахідку самотужки;

відступіть на безпечну відстань і попередьте інших поблизу;

негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.