У Львівській області знову натрапили на застарілі вибухонебезпечні боєприпаси

Небезпечна знахідка з минулого: на Львівщині знову виявили застарілі боєприпаси.
10 вересня у селі Виписки Львівського району, під час земляних робіт, люди помітили предмет, схожий на артилерійський снаряд.
ДСНС Львівської області повідомила про виявлення та виїзд офіцера-рятувальника громади на місце.
Рятувальник оглянув знахідку і встановив, що це 230-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
11 вересня піротехнічна група МРЦ ШР “Львів” ДСНС України вилучила та знищила боєприпаси, у кількості дев’яти одиниць, встановленим порядком.
Пам’ятайте правила безпеки при виявленні підозрілих предметів:
не торкайтеся та не підходьте близько;
не намагайтеся переносити, розбирати або знешкоджувати знахідку самотужки;
відступіть на безпечну відстань і попередьте інших поблизу;
негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua