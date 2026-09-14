Автобус (тролейбус) №92 Львів: розклад, маршрут

Автобус №92 у Львові: Автостанція «Західна» — вул. Джорджа Вашингтона

№92 з’єднує ТЦ «МЕТРО» / АС «Західна» з вул. Джорджа Вашингтона. Шлях — Ряшівська, Патона, Любінська, Бандери, пл. Галицька, Митна, Мечникова, Пасічна і Перинатальний центр.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Довжина близько 17 км. Час у дорозі 40–70 хвилин. Паралельно на частині шляху ходить №138.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти АС «Західна» (Львів) — вул. Джорджа Вашингтона (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈17 км, 40–70 хв Зупинок близько 18–36 залежно від джерела Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №92

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, автобус 92

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00–22:15 12–15 хв Вихідні ≈06:00–22:00 15–25 хв

У будні часто відправлення з кінцевої о 00 / 12 / 24 / 36 / 48. Після 20:00 рейси рідшають. На Городоцькій і в центрі графік зсувається.

Зупинки: АС «Західна» → Вашингтона

№ Зупинка 1 АС «Західна» / Патона / Бандери / пл. Галицька 2 пл. Митна / Пасічна / Перинатальний центр 3 вул. Джорджа Вашингтона

Зупинки: Вашингтона → АС «Західна»

№ Зупинка 1 вул. Джорджа Вашингтона / Пасічна / Бандери / Патона 2 АС «Західна»

Поради пасажирам

На АС «Західна» зручна пересадка на інші лінії Городоцької.

На Митній — на трамваї центру.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10825).

Автобус №92 залишається рейсом від «Західної» через центр до Вашингтона.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.