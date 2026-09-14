Автобус (тролейбус) №92 Львів: розклад, маршрут
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Автобус (тролейбус) №92 Львів: розклад, маршрут

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Автобус №92 у Львові: Автостанція «Західна» — вул. Джорджа Вашингтона

№92 з’єднує ТЦ «МЕТРО» / АС «Західна» з вул. Джорджа Вашингтона. Шлях — Ряшівська, Патона, Любінська, Бандери, пл. Галицька, Митна, Мечникова, Пасічна і Перинатальний центр.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Довжина близько 17 км. Час у дорозі 40–70 хвилин. Паралельно на частині шляху ходить №138.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиАС «Західна» (Львів) — вул. Джорджа Вашингтона (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈17 км, 40–70 хв
Зупинокблизько 18–36 залежно від джерела
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №92

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, автобус 92

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00–22:1512–15 хв
Вихідні≈06:00–22:0015–25 хв

У будні часто відправлення з кінцевої о 00 / 12 / 24 / 36 / 48. Після 20:00 рейси рідшають. На Городоцькій і в центрі графік зсувається.

Зупинки: АС «Західна» → Вашингтона

Зупинка
1АС «Західна» / Патона / Бандери / пл. Галицька
2пл. Митна / Пасічна / Перинатальний центр
3вул. Джорджа Вашингтона

Зупинки: Вашингтона → АС «Західна»

Зупинка
1вул. Джорджа Вашингтона / Пасічна / Бандери / Патона
2АС «Західна»

Поради пасажирам

  • На АС «Західна» зручна пересадка на інші лінії Городоцької.
  • На Митній — на трамваї центру.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10825).

Автобус №92 залишається рейсом від «Західної» через центр до Вашингтона.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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6 коментарів до “Автобус (тролейбус) №92 Львів: розклад, маршрут

  1. погоджуюсь, що 92-й автобус важливий, але слід зазначити, що в години пік його дійсно важко дістати. про переповненість не зазначено, але на практиці часто стоїш як сардина. і про затори — на жаль, це не завжди враховують при плануванні маршруту. сподіваюсь, щось змінять у розкладі, бо так не може продовжуватись

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  2. сумніваюсь, що 92-й автобус такий вже зручний у години пік. окей, він курсуватиме кожні 12-15 хвилин, але ж у той час там просто жахлива кількість людей! особливо біля проспекту Чорновола або площі Ринок. і навряд чи всі зупинки можуть впоратися з такою напругою. деколи здається, що краще подождати наступний.

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  3. як на мене, то 92-й автобус ніяк не може бути ідеальним зручним варіантом, якщо він у години пік переповнений. 3500-4000 людей щодня звучить вражаюче, але реально постояти в тисняві на 18 зупинках — це не зовсім комфортно. а про затори я взагалі мовчу, частіше за все не встигаєш навіть доїхати до центру за 30 хвилин, як обіцяють.

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  4. коли я їжджу на 92-му автобусі, то завжди згадую, як важко пробиратись через натовп на зупинці біля площі Ринок. вересневі ранки — це справжній жах, люди просто не можуть потрапити всередину. у години пік 12-15 хвилин між рейсами — це просто фікція! і затори ще додають стресу. часом легше пройтися пішки, аніж їхати в такому натовпі 😅

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  5. судячи по всьому, 92-й автобус дійсно сильно завантажений, особливо в години пік. по 3500-4000 людей щодня — це реально велика цифра! зупинки біля проспекту Чорновола і площі Ринок взагалі завжди переповнені. в такі моменти краще знати, що є альтернативи, іншим транспортом, наприклад. якщо не хочете стояти в тисняві, то краще плануйте поїздки на інші години

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  6. по мені, 92-й автобус — це справжнє випробування, особливо в години пік. стояти в тисняві на зупинках біля площі Ринок або проспекту Чорновола — просто жах! 3500-4000 людей щодня — це забагато! і затори ще більше все ускладнюють. хочеться прямого маршруту і менше натовпу! 🤦‍♂️

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