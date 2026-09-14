6 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал
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6 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

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Трамвай №6 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Миколайчука

№6 з’єднує головний вокзал з вулицею Миколайчука. Шлях — пл. Кропивницького, «Магнус», Театральна, Старий Ринок, Палац культури ім. Хоткевича, Підзамче і депо №2.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 6,8 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. З вокзалу також ходить трамвай №9.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — вул. Миколайчука (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час6,8 км, 20–35 хв
Зупинокблизько 14–16 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №6

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 6

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:33–23:19≈8 хв
Вихідні≈06:41–23:17≈9–10 хв

У міжпік інтервал може зростати до 12–15 хв.

Зупинки: вокзал → Миколайчука

Зупинка
1Залізничний вокзал / пл. Кропивницького / «Магнус» / Театральна
2Підзамче / депо №2
3вул. Миколайчука

Зупинки: Миколайчука → вокзал

Зупинка
1вул. Миколайчука / «Магнус» / пл. Кропивницького
2Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • На вокзалі зручна пересадка на трамвай №9.
  • На «Магнусі» — на автобуси Чорновола.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/309).

Трамвай №6 залишається рейсом з вокзалу через центр до Миколайчука.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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4 коментарі до “6 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

  1. яка класна трамвайна шістка! прямо з вокзалу і до центру — зупинок тільки купа, а які краєвиди! обожнюю проїжджати через старий ринок і мимо оперного театру 😍 і на гаджетах можна все відстежувати, це супер! сподіваюсь, що ніколи не закриють цей маршрут!

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  2. щоб зекономити на проїзді, краще брати леокарт або оплачувати через нфс, а не купувати квиток у водія — це жуть як дорого! я завжди їжджу на шістці, класно, що мапи показують, де трамвай. зручно, особливо коли в центр треба, а з вокзалу до лікарні швидкої можна легко доїхати. хороша альтернатива для всіх, хто поспішає!

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  3. трамвай №6 — це моя улюблена маршрутка! завжди легка прогулянка від вокзалу до центру, а краєвиди — просто бомба! знаю, що минає багато цікавих місць, обожнюю проїжджати біля оперного театру і старого ринку. зазвичай квиток ніколи не купую у водія, плати через леокарт або нфс завжди вигідніше. відстань від вокзалу до лікарні теж крута — завжди все встигам! 😂

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  4. думаю, трамвай №6 — це супер варіант для всіх, хто не любить пересадки. з вокзалу прямо до лікарні чи ринку, де завжди щось цікаве! а про інтервали нагадаю — варто планувати час, щоб не чекати довго, особливо в години пік. мобільні додатки просто порятунок, сильно економлять нерви, це точно! а ще, круто, що можна оплатити безготівково, завжди з собою маєш якісь картки.

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