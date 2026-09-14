6 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №6 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Миколайчука

№6 з’єднує головний вокзал з вулицею Миколайчука. Шлях — пл. Кропивницького, «Магнус», Театральна, Старий Ринок, Палац культури ім. Хоткевича, Підзамче і депо №2.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 6,8 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. З вокзалу також ходить трамвай №9.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — вул. Миколайчука (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час 6,8 км, 20–35 хв Зупинок близько 14–16 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №6

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 6

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:33–23:19 ≈8 хв Вихідні ≈06:41–23:17 ≈9–10 хв

У міжпік інтервал може зростати до 12–15 хв.

Зупинки: вокзал → Миколайчука

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / пл. Кропивницького / «Магнус» / Театральна 2 Підзамче / депо №2 3 вул. Миколайчука

Зупинки: Миколайчука → вокзал

№ Зупинка 1 вул. Миколайчука / «Магнус» / пл. Кропивницького 2 Залізничний вокзал

Поради пасажирам

На вокзалі зручна пересадка на трамвай №9.

На «Магнусі» — на автобуси Чорновола.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/309).

Трамвай №6 залишається рейсом з вокзалу через центр до Миколайчука.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.