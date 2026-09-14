Трамвай №6 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Миколайчука
№6 з’єднує головний вокзал з вулицею Миколайчука. Шлях — пл. Кропивницького, «Магнус», Театральна, Старий Ринок, Палац культури ім. Хоткевича, Підзамче і депо №2.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 6,8 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. З вокзалу також ходить трамвай №9.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — вул. Миколайчука (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|6,8 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 14–16 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №6
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 6
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:33–23:19
|≈8 хв
|Вихідні
|≈06:41–23:17
|≈9–10 хв
У міжпік інтервал може зростати до 12–15 хв.
Зупинки: вокзал → Миколайчука
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / пл. Кропивницького / «Магнус» / Театральна
|2
|Підзамче / депо №2
|3
|вул. Миколайчука
Зупинки: Миколайчука → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Миколайчука / «Магнус» / пл. Кропивницького
|2
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- На вокзалі зручна пересадка на трамвай №9.
- На «Магнусі» — на автобуси Чорновола.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/309).
Трамвай №6 залишається рейсом з вокзалу через центр до Миколайчука.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
4 коментарі до “6 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал”
яка класна трамвайна шістка! прямо з вокзалу і до центру — зупинок тільки купа, а які краєвиди! обожнюю проїжджати через старий ринок і мимо оперного театру 😍 і на гаджетах можна все відстежувати, це супер! сподіваюсь, що ніколи не закриють цей маршрут!
щоб зекономити на проїзді, краще брати леокарт або оплачувати через нфс, а не купувати квиток у водія — це жуть як дорого! я завжди їжджу на шістці, класно, що мапи показують, де трамвай. зручно, особливо коли в центр треба, а з вокзалу до лікарні швидкої можна легко доїхати. хороша альтернатива для всіх, хто поспішає!
трамвай №6 — це моя улюблена маршрутка! завжди легка прогулянка від вокзалу до центру, а краєвиди — просто бомба! знаю, що минає багато цікавих місць, обожнюю проїжджати біля оперного театру і старого ринку. зазвичай квиток ніколи не купую у водія, плати через леокарт або нфс завжди вигідніше. відстань від вокзалу до лікарні теж крута — завжди все встигам! 😂
думаю, трамвай №6 — це супер варіант для всіх, хто не любить пересадки. з вокзалу прямо до лікарні чи ринку, де завжди щось цікаве! а про інтервали нагадаю — варто планувати час, щоб не чекати довго, особливо в години пік. мобільні додатки просто порятунок, сильно економлять нерви, це точно! а ще, круто, що можна оплатити безготівково, завжди з собою маєш якісь картки.