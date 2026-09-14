На Самбірщині внаслідок пожежі у власному будинку загинув 68-річний чоловік

Пожежа на Самбірщині: у власному будинку загинув 68-річний чоловік.

13 вересня о 06:08 рятувальники отримали повідомлення про загоряння в дерев’яному житловому будинку в селищі Стара Сіль Самбірського району.

За інформацією ДСНС Львівщини, до місця події прибули вогнеборці зі Старого Самбора та місцева пожежна команда селища Стара Сіль.

На момент їхнього прибуття будинок був повністю охоплений вогнем. Полум’я могло перекинутися на два сусідні житлові будинки.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Пожежу локалізували о 07:14, а о 08:09 — ліквідували.

Під час гасіння в будинку виявили тіло 68-річного власника.

Причину виникнення пожежі та всі обставини події встановлюють правоохоронці.