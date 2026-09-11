92 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №92 у Львові: АС «Західна» — вул. Джорджа Вашингтона
№92 з’єднує автостанцію «Західна» («METRO») з вулицею Вашингтона біля перинатального центру. Шлях — Патона, Виговського, Бандери / св. Юра, пр. Свободи, пл. Митна, медуніверситет і Пасічна.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 17,1 км, 30 грн. Час у дорозі 50–75 хвилин. Східно-західний коридор також має №138.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|АС «Західна» (Львів) — вул. Джорджа Вашингтона (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|17,1 км, 50–75 хв
|Зупинок
|близько 36 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №92
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 92
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–22:15
|≈13 хв
|Вихідні
|06:00–22:00
|≈15–22 хв
На Виговського і Пасічній графік зсувається.
Зупинки: Західна → Вашингтона
|№
|Зупинка
|1
|АС «Західна» / Патона / Бандери / пр. Свободи
|2
|пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / «Метро-2»
|3
|вул. Джорджа Вашингтона
Зупинки: Вашингтона → Західна
|№
|Зупинка
|1
|вул. Вашингтона / перинатальний центр / Пасічна / «Магнус»
|2
|«Скриня» / Патона / АС «Західна»
Поради пасажирам
- Кінцева на Вашингтона — Пасічна / Майорівка, не Рясне.
- На «Західній» зручна пересадка на №14 і №52.
- На Пасічній — на №15 і №27.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10825).
Маршрут №92 залишається рейсом із «Західної» через центр і Пасічну до Вашингтона.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.