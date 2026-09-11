92 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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92 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №92 у Львові: АС «Західна» — вул. Джорджа Вашингтона

№92 з’єднує автостанцію «Західна» («METRO») з вулицею Вашингтона біля перинатального центру. Шлях — Патона, Виговського, Бандери / св. Юра, пр. Свободи, пл. Митна, медуніверситет і Пасічна.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 17,1 км, 30 грн. Час у дорозі 50–75 хвилин. Східно-західний коридор також має №138.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиАС «Західна» (Львів) — вул. Джорджа Вашингтона (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час17,1 км, 50–75 хв
Зупинокблизько 36 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №92

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 92

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–22:15≈13 хв
Вихідні06:00–22:00≈15–22 хв

На Виговського і Пасічній графік зсувається.

Зупинки: Західна → Вашингтона

Зупинка
1АС «Західна» / Патона / Бандери / пр. Свободи
2пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / «Метро-2»
3вул. Джорджа Вашингтона

Зупинки: Вашингтона → Західна

Зупинка
1вул. Вашингтона / перинатальний центр / Пасічна / «Магнус»
2«Скриня» / Патона / АС «Західна»

Поради пасажирам

  • Кінцева на Вашингтона — Пасічна / Майорівка, не Рясне.
  • На «Західній» зручна пересадка на №14 і №52.
  • На Пасічній — на №15 і №27.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10825).

Маршрут №92 залишається рейсом із «Західної» через центр і Пасічну до Вашингтона.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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