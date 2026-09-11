92 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №92 у Львові: АС «Західна» — вул. Джорджа Вашингтона

№92 з’єднує автостанцію «Західна» («METRO») з вулицею Вашингтона біля перинатального центру. Шлях — Патона, Виговського, Бандери / св. Юра, пр. Свободи, пл. Митна, медуніверситет і Пасічна.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 17,1 км, 30 грн. Час у дорозі 50–75 хвилин. Східно-західний коридор також має №138.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти АС «Західна» (Львів) — вул. Джорджа Вашингтона (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 17,1 км, 50–75 хв Зупинок близько 36 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №92

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 92

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–22:15 ≈13 хв Вихідні 06:00–22:00 ≈15–22 хв

На Виговського і Пасічній графік зсувається.

Зупинки: Західна → Вашингтона

№ Зупинка 1 АС «Західна» / Патона / Бандери / пр. Свободи 2 пл. Митна / медуніверситет / Пасічна / «Метро-2» 3 вул. Джорджа Вашингтона

Зупинки: Вашингтона → Західна

№ Зупинка 1 вул. Вашингтона / перинатальний центр / Пасічна / «Магнус» 2 «Скриня» / Патона / АС «Західна»

Поради пасажирам

Кінцева на Вашингтона — Пасічна / Майорівка, не Рясне.

На «Західній» зручна пересадка на №14 і №52.

На Пасічній — на №15 і №27.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10825).

Маршрут №92 залишається рейсом із «Західної» через центр і Пасічну до Вашингтона.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.