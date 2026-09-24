Захисники отримали 185 дронів та 20 пристроїв Starlink
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Захисники отримали 185 дронів та 20 пристроїв Starlink

Марко Лук'яненко

Українські військові отримали нову велику партію техніки: 185 безпілотників і 20 терміналів Starlink. Ці засоби купили за кошти, зібрані на Львівському інвестиційному форумі у співпраці зі Святославом Вакарчуком. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Це вже другий транш обладнання, закупленого завдяки внескам учасників форуму. Першу партію, яку кілька тижнів тому передав Святослав Вакарчук, склали термінали Starlink, безпілотники, акумуляторні батареї, планшети, монітори та інша техніка. Вже зараз ці засоби активно використовують підрозділи оборони під час бойових операцій.

Окрім того, українські захисники отримали додатково 50 дронів від команди BIGSHOW Agency, яка також підтримує зміцнення технічного оснащення військових.

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Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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