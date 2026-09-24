Львівський національний медичний університет отримує ім’я Короля Данила як символ престижу та історії

Львівський національний медичний університет тепер носитиме ім’я Короля Данила.

Вчена рада університету підтримала рішення про перейменування, ініційоване Львівською обласною державною адміністрацією у червні 2026 року. До цього заклад освіти носив назву “Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Ми звикли до поєднання “Данило Галицький” настільки, що часто не усвідомлюємо, яким великим був цей діяч. Йдеться про Данила Романовича – короля Русі, який у 1253 році отримав коронацію. За його правління Руське королівство активно розвивало зовнішню політику, вело перемовини з європейськими країнами, а сам Данило шукав союзників у Європі для боротьби проти Золотої Орди”, – розповів Максим Козицький.

Він зазначив, що обмежувати образ цієї постаті лише як «галицького» правителя – значить звужувати її справжнє значення. Козицький також наголосив, що Львівщина докладає зусиль для очищення публічного простору від радянських та російських символів.