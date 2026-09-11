52 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №52 у Львові: смт Рудне — вул. Петра Панча
№52 з’єднує Рудне з вулицею Петра Панча. Шлях — «Епіцентр», «METRO», мотозавод, «Скриня», цирк, пр. Чорновола і парк 700-річчя / школа №23.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 18,6 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. До Рудного також ходить №184.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|смт Рудне (Львівський район) — вул. Петра Панча (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|18,6 км, 40–60 хв
|Зупинок
|близько 35 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №52
Рудне — Львівський район. GPS: EasyWay, 52
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–22:05
|≈16–20 хв
|Вихідні
|06:30–22:05
|≈18–25 хв
На Городоцькій рейси можуть іти парами, потім пауза. Вечірні рейси перевіряйте в додатку.
Зупинки: Рудне → Петра Панча
|№
|Зупинка
|1
|Рудне (семінарія) / «Епіцентр» / «METRO»
|2
|мотозавод / «Скриня» / цирк / пр. Чорновола
|3
|вул. Петра Панча
Зупинки: Петра Панча → Рудне
|№
|Зупинка
|1
|вул. Петра Панча / школа №23 / парк 700-річчя / «Магнус»
|2
|«Скриня» / «METRO» / «Епіцентр»
|3
|Рудне, семінарія
Поради пасажирам
- На Городоцькій закладайте час.
- На «Скрині» зручна пересадка на №10 і №34.
- До АС-2 з Рудного також №184.
- Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10379).
Маршрут №52 залишається рейсом з Рудного через «Епіцентр» і «Скриню» до Петра Панча.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.