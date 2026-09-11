52 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №52 у Львові: смт Рудне — вул. Петра Панча

№52 з’єднує Рудне з вулицею Петра Панча. Шлях — «Епіцентр», «METRO», мотозавод, «Скриня», цирк, пр. Чорновола і парк 700-річчя / школа №23.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 18,6 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. До Рудного також ходить №184.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти смт Рудне (Львівський район) — вул. Петра Панча (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 18,6 км, 40–60 хв Зупинок близько 35 у кожен бік Оплата міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №52

Рудне — Львівський район. GPS: EasyWay, 52

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–22:05 ≈16–20 хв Вихідні 06:30–22:05 ≈18–25 хв

На Городоцькій рейси можуть іти парами, потім пауза. Вечірні рейси перевіряйте в додатку.

Зупинки: Рудне → Петра Панча

№ Зупинка 1 Рудне (семінарія) / «Епіцентр» / «METRO» 2 мотозавод / «Скриня» / цирк / пр. Чорновола 3 вул. Петра Панча

Зупинки: Петра Панча → Рудне

№ Зупинка 1 вул. Петра Панча / школа №23 / парк 700-річчя / «Магнус» 2 «Скриня» / «METRO» / «Епіцентр» 3 Рудне, семінарія

Поради пасажирам

На Городоцькій закладайте час.

На «Скрині» зручна пересадка на №10 і №34.

До АС-2 з Рудного також №184.

Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10379).

Маршрут №52 залишається рейсом з Рудного через «Епіцентр» і «Скриню» до Петра Панча.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.