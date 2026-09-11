52 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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52 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №52 у Львові: смт Рудне — вул. Петра Панча

№52 з’єднує Рудне з вулицею Петра Панча. Шлях — «Епіцентр», «METRO», мотозавод, «Скриня», цирк, пр. Чорновола і парк 700-річчя / школа №23.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 18,6 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. До Рудного також ходить №184.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктисмт Рудне (Львівський район) — вул. Петра Панча (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час18,6 км, 40–60 хв
Зупинокблизько 35 у кожен бік
Оплатаміський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №52

Рудне — Львівський район. GPS: EasyWay, 52

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–22:05≈16–20 хв
Вихідні06:30–22:05≈18–25 хв

На Городоцькій рейси можуть іти парами, потім пауза. Вечірні рейси перевіряйте в додатку.

Зупинки: Рудне → Петра Панча

Зупинка
1Рудне (семінарія) / «Епіцентр» / «METRO»
2мотозавод / «Скриня» / цирк / пр. Чорновола
3вул. Петра Панча

Зупинки: Петра Панча → Рудне

Зупинка
1вул. Петра Панча / школа №23 / парк 700-річчя / «Магнус»
2«Скриня» / «METRO» / «Епіцентр»
3Рудне, семінарія

Поради пасажирам

  • На Городоцькій закладайте час.
  • На «Скрині» зручна пересадка на №10 і №34.
  • До АС-2 з Рудного також №184.
  • Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10379).

Маршрут №52 залишається рейсом з Рудного через «Епіцентр» і «Скриню» до Петра Панча.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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