У Добротвірській громаді віддав життя захисник Михайло Гаврильчин

Добротвірська громада отримала гірку новину — загинув їхній захисник, Михайло Гаврильчин. Він востаннє повертається додому на щиті.

Михайло Миколайович Гаврильчин народився 11 липня 1986 року у селі Тартак, що на території Шептицького району Львівської області. Під час повномасштабного вторгнення його призвали до війська. Він служив стрільцем-снайпером у 3-му десантно-штурмовому відділенні 2-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Михайло сумлінно виконував бойові завдання, захищаючи Україну від агресії.

За інформацією від його рідних, 26 квітня 2025 року Михайло загинув у бою поблизу села Локня, Сумського району, захищаючи свободу та незалежність нашої держави. Він віддав своє життя, обороняючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Михайло мав мирне життя, плани та мрії. Його чекала родина вдома. Але війна жорстоко обірвала це майбутнє. Втрата залишила важкий біль у серцях його близьких і всієї громади Добротвора. Місцева спільнота висловлює щирі співчуття родині і поділяє глибокий сум з приводу непоправної втрати.

Світла пам’ять і вічна шана Михайлу Гаврильчину. Низький уклін нашому захиснику.

Дата та час поховання військовослужбовця буде повідомлена додатково.