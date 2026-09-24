Львівщина активно модернізує євроколії та трасу М-09 до державного кордону
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Львівщина активно модернізує євроколії та трасу М-09 до державного кордону

Марко Лук'яненко

Львівщина прагне стати ключовим транспортним вузлом між Україною та країнами Європейського Союзу. Для цього в регіоні вже реалізують низку інфраструктурних проєктів та ведуть діалог із бізнесом щодо євроінтеграції транспортної галузі.

Ключовою ініціативою є будівництво євроколії на напрямі Мостиська ІІ – Скнилів. На її першу фазу Європейська комісія надала грант у 73,5 млн євро. Цей проєкт зближує Львів із залізничною мережею ЄС і в перспективі створить великий транспортний вузол з поєднанням залізничного та авіаційного сполучень.

Окрім того, готують запустити повноцінний рух за маршрутом Нижанковичі – Хирів – Смільниця та продовжити євроколію до Ужгорода. Це відкриє додатковий маршрут через Карпати і зменшить навантаження на інші прикордонні пункти з ЄС.

Одночасно триває модернізація 62 км автомобільної дороги М-09 Львів – Рава-Руська. Ця траса є важливим коридором до польського кордону через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» і входить у Транс’європейську транспортну мережу TEN-T.

Разом із громадами Львівщини готують техніко-економічне обґрунтування масштабного залізничного маршруту євроколії Варшава – Рава-Руська – Львів. Місцева влада та громади підтвердили готовність долучитися до співфінансування підготовчих робіт.

Водночас представники центральної влади зазначають: розвиток інфраструктури — лише частина євроінтеграції транспортної сфери. Для українських перевізників вводять нові правила щодо безпеки, умов праці та технічного стану транспорту. Держава має не просто впроваджувати європейські стандарти, а й підтримувати постійний діалог із бізнесом, щоб учасники ринку мали чітке розуміння термінів і умов змін, перехідний період та доступ до фінансових ресурсів.

Ці питання обговорили під час Регіонального діалогу з бізнесом щодо євроінтеграції транспортного сектору у Львові. Захід організували Офіс Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, профільне міністерство й програма Ukraine2EU.

За словами організаторів, Львівщина вже виступає одним із головних транспортних мостів України до ЄС. Наступна мета — зробити логістичні маршрути швидшими й більш передбачуваними в обох напрямках: аби українські товари легше виходили на європейські ринки, заходили європейські інвестиції, а люди могли перетинати кордон без великих черг та ускладнень.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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