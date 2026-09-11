48 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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48 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №48 у Львові: вул. Ряшівська — Галицьке перехрестя

№48 з’єднує Ряшівську / Любінську з Галицьким перехрестям. Шлях — «Південний», «Океан», Бойчука, Головна пошта, пр. Чорновола, Підзамче і АС-2. Це не рейс до аеропорту.

Обслуговує ТОВ «Епітранс». EasyWay: 14,3 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. Західно-південний коридор також має №25.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Ряшівська (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
ПеревізникТОВ «Епітранс»
Відстань / час14,3 км, 40–55 хв
Зупинокблизько 25 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №48

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 48

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні05:55–21:40≈11 хв (не 5 хв стабільно)
Вихідні06:05–21:30≈12 хв

На Любінській і Чорновола графік зсувається.

Зупинки: Ряшівська → Галицьке перехрестя

Зупинка
1Ряшівська / Любінська / «Південний» / «Океан»
2Головна пошта / пр. Чорновола / Підзамче / АС-2
3Галицьке перехрестя

Зупинки: Галицьке перехрестя → Ряшівська

Зупинка
1Галицьке перехрестя / АС-2 / «Океан» / «Південний»
2Любінська / вул. Ряшівська

Поради пасажирам

  • Кінцева — Ряшівська / Любінська, не термінал аеропорту.
  • На Галицькому зручна пересадка на №41 і №53.
  • На «Південному» — на №13 і №16.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/246).

Маршрут №48 залишається рейсом з Ряшівської через «Південний» і центр до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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