48 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №48 у Львові: вул. Ряшівська — Галицьке перехрестя
№48 з’єднує Ряшівську / Любінську з Галицьким перехрестям. Шлях — «Південний», «Океан», Бойчука, Головна пошта, пр. Чорновола, Підзамче і АС-2. Це не рейс до аеропорту.
Обслуговує ТОВ «Епітранс». EasyWay: 14,3 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. Західно-південний коридор також має №25.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Ряшівська (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Епітранс»
|Відстань / час
|14,3 км, 40–55 хв
|Зупинок
|близько 25 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №48
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 48
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|05:55–21:40
|≈11 хв (не 5 хв стабільно)
|Вихідні
|06:05–21:30
|≈12 хв
На Любінській і Чорновола графік зсувається.
Зупинки: Ряшівська → Галицьке перехрестя
|№
|Зупинка
|1
|Ряшівська / Любінська / «Південний» / «Океан»
|2
|Головна пошта / пр. Чорновола / Підзамче / АС-2
|3
|Галицьке перехрестя
Зупинки: Галицьке перехрестя → Ряшівська
|№
|Зупинка
|1
|Галицьке перехрестя / АС-2 / «Океан» / «Південний»
|2
|Любінська / вул. Ряшівська
Поради пасажирам
- Кінцева — Ряшівська / Любінська, не термінал аеропорту.
- На Галицькому зручна пересадка на №41 і №53.
- На «Південному» — на №13 і №16.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/246).
Маршрут №48 залишається рейсом з Ряшівської через «Південний» і центр до Галицького перехрестя.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.