48 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №48 у Львові: вул. Ряшівська — Галицьке перехрестя

№48 з’єднує Ряшівську / Любінську з Галицьким перехрестям. Шлях — «Південний», «Океан», Бойчука, Головна пошта, пр. Чорновола, Підзамче і АС-2. Це не рейс до аеропорту.

Обслуговує ТОВ «Епітранс». EasyWay: 14,3 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. Західно-південний коридор також має №25.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Ряшівська (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів) Перевізник ТОВ «Епітранс» Відстань / час 14,3 км, 40–55 хв Зупинок близько 25 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №48

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 48

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 05:55–21:40 ≈11 хв (не 5 хв стабільно) Вихідні 06:05–21:30 ≈12 хв

На Любінській і Чорновола графік зсувається.

Зупинки: Ряшівська → Галицьке перехрестя

№ Зупинка 1 Ряшівська / Любінська / «Південний» / «Океан» 2 Головна пошта / пр. Чорновола / Підзамче / АС-2 3 Галицьке перехрестя

Зупинки: Галицьке перехрестя → Ряшівська

№ Зупинка 1 Галицьке перехрестя / АС-2 / «Океан» / «Південний» 2 Любінська / вул. Ряшівська

Поради пасажирам

Кінцева — Ряшівська / Любінська, не термінал аеропорту.

На Галицькому зручна пересадка на №41 і №53.

На «Південному» — на №13 і №16.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/246).

Маршрут №48 залишається рейсом з Ряшівської через «Південний» і центр до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.