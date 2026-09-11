9 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №9 у Львові: Автовокзал — с. Муроване

№9 з’єднує центральний автовокзал із Мурованим (озеро). Шлях — Стрийська, коледж зв’язку, Політехніка / Головна пошта, пр. Чорновола, АС-2, «Галицьке перехрестя» і Малехів.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: близько 18,5 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. Через Муроване також ходить №114. Лінію іноді подовжують до Сорок-Львівських — перевіряйте кінцеву перед виходом.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Автовокзал (Львів) — с. Муроване, озеро (Львівський район) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈18,5 км, 50–70 хв Зупинок 35–36 у кожен бік Оплата міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №9

Муроване — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 9.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:30–21:00 10–15 хв Вихідні 06:30–20:05 12–15 хв

З автовокзалу в будні орієнтир 06:30, 07:03… На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Автовокзал → Муроване

№ Зупинка 1 Автовокзал / Стрийська / коледж зв’язку / Політехніка 2 пл. Різні / пр. Чорновола / АС-2 3 «Галицьке перехрестя» / Малехів 4 Муроване, озеро

Зупинки: Муроване → Автовокзал

№ Зупинка 1 Муроване, озеро / «Галицьке перехрестя» / АС-2 2 опера / Політехніка / Стрийська 3 Автовокзал

Поради пасажирам

У селах багато зупинок «на вимогу».

На автовокзалі зручна пересадка на №10 і №3А.

До Ямполя далі — №114.

Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Перед виходом дивіться борт і кінцеву в EasyWay / Moovit.

Маршрут №9 залишається рейсом з автовокзалу через центр і Малехів до Мурованого.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.