9 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №9 у Львові: Автовокзал — с. Муроване
№9 з’єднує центральний автовокзал із Мурованим (озеро). Шлях — Стрийська, коледж зв’язку, Політехніка / Головна пошта, пр. Чорновола, АС-2, «Галицьке перехрестя» і Малехів.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: близько 18,5 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. Через Муроване також ходить №114. Лінію іноді подовжують до Сорок-Львівських — перевіряйте кінцеву перед виходом.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Автовокзал (Львів) — с. Муроване, озеро (Львівський район)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈18,5 км, 50–70 хв
|Зупинок
|35–36 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №9
Муроване — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 9.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:30–21:00
|10–15 хв
|Вихідні
|06:30–20:05
|12–15 хв
З автовокзалу в будні орієнтир 06:30, 07:03… На Чорноволі графік зсувається.
Зупинки: Автовокзал → Муроване
|№
|Зупинка
|1
|Автовокзал / Стрийська / коледж зв’язку / Політехніка
|2
|пл. Різні / пр. Чорновола / АС-2
|3
|«Галицьке перехрестя» / Малехів
|4
|Муроване, озеро
Зупинки: Муроване → Автовокзал
|№
|Зупинка
|1
|Муроване, озеро / «Галицьке перехрестя» / АС-2
|2
|опера / Політехніка / Стрийська
|3
|Автовокзал
Поради пасажирам
- У селах багато зупинок «на вимогу».
- На автовокзалі зручна пересадка на №10 і №3А.
- До Ямполя далі — №114.
- Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Перед виходом дивіться борт і кінцеву в EasyWay / Moovit.
Маршрут №9 залишається рейсом з автовокзалу через центр і Малехів до Мурованого.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.