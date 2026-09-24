На Львівщині викрили підприємця, який уникав сплати податків на суму понад п’ять мільйонів гривень

Підприємець вже відшкодував збитки та додатково перерахував 300 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили підприємця, який ухилився від сплати понад 5 мільйонів гривень податків. Чоловік займався торгівлею м’ясними виробами.

У 2025 році цей підприємець отримав дохід у розмірі понад 21,7 мільйона гривень лише від продажу м’ясної продукції. Проте він не нарахував і не сплатив майже 3,92 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а також понад 1,08 мільйона гривень військового збору. У результаті бюджет держави недоотримав понад 5 мільйонів гривень.

Фігуранту вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне ухилення від сплати податків і зборів у значних розмірах, яке призвело до ненадходження коштів до бюджету.

Підприємець визнав свою провину, відшкодував заподіяні збитки і додатково направив 300 тисяч гривень на благодійну допомогу для Збройних Сил України.