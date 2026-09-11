25 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №25 у Львові: вул. Кордуби — ТРЦ «King Cross Leopolis»

№25 з’єднує Старе Знесіння (Заклинських / Кордуби) з ТРЦ «King Cross». Шлях — АС-2, пр. Чорновола, «Магнус», «Скриня», Кульпарківська, «Південний», Наукова, автовокзал і іподром.

Обслуговує АТП-14630. Довжина близько 21–22 км, час у дорозі 50–70 хвилин. Це не тролейбус №25.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Кордуби / Заклинських (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) Перевізник АТП-14630 Відстань / час 21–22 км, 50–70 хв Зупинок 43–48 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №25

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 25

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–21:00 10–20 хв Вихідні 06:45–21:10 15–25 хв

На Чорноволі, Кульпарківській і Стрийській графік зсувається. Увечері інтервал може бути більшим.

Зупинки: Кордуби → King Cross

№ Зупинка 1 Старе Знесіння / Заклинських / Кордуби / АС-2 2 пр. Чорновола / «Магнус» / цирк / «Скриня» 3 Кульпарківська / «Південний» / Наукова 4 автовокзал / іподром 5 ТРЦ «King Cross Leopolis»

Зупинки: King Cross → Кордуби

№ Зупинка 1 King Cross / автовокзал / Наукова / «Скриня» 2 пр. Чорновола / АС-2 3 Кордуби / Заклинських

Поради пасажирам

Не плутати з тролейбусом №25.

На «Скрині» зручна пересадка на №10 і №34.

До King Cross також ходять №3А і №10.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/87).

Маршрут №25 залишається довгим рейсом зі Старого Знесіння через центр і «Скриню» до King Cross.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.