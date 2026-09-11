25 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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25 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №25 у Львові: вул. Кордуби — ТРЦ «King Cross Leopolis»

№25 з’єднує Старе Знесіння (Заклинських / Кордуби) з ТРЦ «King Cross». Шлях — АС-2, пр. Чорновола, «Магнус», «Скриня», Кульпарківська, «Південний», Наукова, автовокзал і іподром.

Обслуговує АТП-14630. Довжина близько 21–22 км, час у дорозі 50–70 хвилин. Це не тролейбус №25.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Кордуби / Заклинських (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів)
ПеревізникАТП-14630
Відстань / час21–22 км, 50–70 хв
Зупинок43–48 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №25

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 25

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–21:0010–20 хв
Вихідні06:45–21:1015–25 хв

На Чорноволі, Кульпарківській і Стрийській графік зсувається. Увечері інтервал може бути більшим.

Зупинки: Кордуби → King Cross

Зупинка
1Старе Знесіння / Заклинських / Кордуби / АС-2
2пр. Чорновола / «Магнус» / цирк / «Скриня»
3Кульпарківська / «Південний» / Наукова
4автовокзал / іподром
5ТРЦ «King Cross Leopolis»

Зупинки: King Cross → Кордуби

Зупинка
1King Cross / автовокзал / Наукова / «Скриня»
2пр. Чорновола / АС-2
3Кордуби / Заклинських

Поради пасажирам

  • Не плутати з тролейбусом №25.
  • На «Скрині» зручна пересадка на №10 і №34.
  • До King Cross також ходять №3А і №10.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/87).

Маршрут №25 залишається довгим рейсом зі Старого Знесіння через центр і «Скриню» до King Cross.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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