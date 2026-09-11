25 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №25 у Львові: вул. Кордуби — ТРЦ «King Cross Leopolis»
№25 з’єднує Старе Знесіння (Заклинських / Кордуби) з ТРЦ «King Cross». Шлях — АС-2, пр. Чорновола, «Магнус», «Скриня», Кульпарківська, «Південний», Наукова, автовокзал і іподром.
Обслуговує АТП-14630. Довжина близько 21–22 км, час у дорозі 50–70 хвилин. Це не тролейбус №25.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Кордуби / Заклинських (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів)
|Перевізник
|АТП-14630
|Відстань / час
|21–22 км, 50–70 хв
|Зупинок
|43–48 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №25
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 25
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–21:00
|10–20 хв
|Вихідні
|06:45–21:10
|15–25 хв
На Чорноволі, Кульпарківській і Стрийській графік зсувається. Увечері інтервал може бути більшим.
Зупинки: Кордуби → King Cross
|№
|Зупинка
|1
|Старе Знесіння / Заклинських / Кордуби / АС-2
|2
|пр. Чорновола / «Магнус» / цирк / «Скриня»
|3
|Кульпарківська / «Південний» / Наукова
|4
|автовокзал / іподром
|5
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
Зупинки: King Cross → Кордуби
|№
|Зупинка
|1
|King Cross / автовокзал / Наукова / «Скриня»
|2
|пр. Чорновола / АС-2
|3
|Кордуби / Заклинських
Поради пасажирам
- Не плутати з тролейбусом №25.
- На «Скрині» зручна пересадка на №10 і №34.
- До King Cross також ходять №3А і №10.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/87).
Маршрут №25 залишається довгим рейсом зі Старого Знесіння через центр і «Скриню» до King Cross.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.