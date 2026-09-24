У Львові відбудеться презентація результатів проєкту «Доступний Ренесанс»

26 вересня о 17:00 у Сенсотеці (м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22) відбудеться презентація результатів проєкту «Доступний Ренесанс». Він присвячений дослідженню, цифровізації та створенню тактильних копій творів мистецтва з фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Як зробити мистецьку спадщину доступною для людей із порушеннями зору і водночас запропонувати новий формат взаємодії з нею широкому загалу? Проєкт «Доступний Ренесанс» дав відповідь, поєднавши наукове дослідження музейних творів із цифровими технологіями та сучасними інклюзивними підходами.

У центрі уваги п’ять дерев’яних горельєфів початку XVI століття, які зберігаються у фондах Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Це: «Ecce Homo», «Прибивання до хреста», «Розп’яття з пристоячими», «Покладення до гробу» та «Воскресіння Господнє».

Рельєфи походять із південнонімецького регіону й датуються рубежем XV–XVI століть – періодом, коли пізньоготична традиція почала поєднуватися з новими формами Ренесансу. Більшість творів належить до циклу Страстей Христових. Через деталі та образи вони відтворюють біблійні події, притаманні тогочасному європейському суспільству: одяг, обладунки, головні убори, типажі персонажів.

Ці деталі стають надзвичайно важливими для тактильного сприйняття. Об’єм, форма, композиція і пластика рельєфів дозволяють «прочитувати» твори не лише очима, а й через дотик.

Від музейного фонду до тактильного об’єкта

Головним завданням проєкту було не просто зафіксувати твори у цифровому форматі. Використали цифрові технології, аби створити новий спосіб взаємодії з музейною спадщиною. П’ять рельєфів оцифрували за допомогою фотограмметрії та 3D-сканування. Отримані цифрові моделі стали основою для створення фізичних тактильних копій. До кожного об’єкта додають інформаційний супровід, що включає друкований текст і шрифт Брайля. Таким чином відвідувачі можуть самостійно досліджувати рельєфи і отримувати інформацію про сюжет, походження та художні особливості творів.

Мобільна тактильно-освітня експозиція дозволяє презентувати ці об’єкти не лише у музеях, а й в інших культурних, освітніх та реабілітаційних просторах.

Чому важливо робити музейні колекції доступними?

Велика частина музейної спадщини зберігається у фондосховищах і є доступною переважно фахівцям або під час тимчасових виставок. Багато творів традиційно розраховані на візуальне сприйняття. Проєкт «Доступний Ренесанс» пропонує інший підхід: цифровізація стає інструментом не лише для збереження, а й для відкриття творів новим аудиторіям.

Тактильні копії відкривають можливість людям із порушеннями зору отримати прямий досвід сприйняття скульптур. Водночас вони цікаві для дітей, освітніх груп, людей з різними формами сприйняття та всіх, хто хоче досліджувати мистецтво через дотик.

Презентація проєкту

Під час презентації 26 вересня команда розповість про весь процес роботи з музейними творами – від дослідження та цифрової фіксації до створення тактильних копій і інформаційних матеріалів.

Гості матимуть змогу побачити та доторкнутися до створених об’єктів. Вони дізнаються деталі виготовлення та отримають розуміння того, як цифрові технології допомагають музеям робити колекції більш відкритими і доступними.

Коли: 26 вересня, 17:00

Де: Сенсотека (м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22)

Вхід вільний

Проєкт «Доступний Ренесанс» реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Для довідки

«Доступний Ренесанс» – це проєкт, що поєднує дослідження культурної спадщини, цифрові технології й інклюзивні музейні практики. У його рамках досліджено та оцифровано п’ять дерев’яних рельєфів початку XVI століття з фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Створено їх 3D-моделі, а також фізичні тактильні копії. Проєкт спрямований на розширення доступу до культурної спадщини, особливо для людей із порушеннями зору, та розробку нових форматів взаємодії з музейними колекціями.

Партнери: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького, Сенсотека / Львівська муніципальна бібліотека та інші учасники проєкту.

За підтримки: Українського культурного фонду.