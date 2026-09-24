У Львові відбудеться презентація результатів проєкту «Доступний Ренесанс»
Опублікувати у CityLife

У Львові відбудеться презентація результатів проєкту «Доступний Ренесанс»

Марко Лук'яненко

26 вересня о 17:00 у Сенсотеці (м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22) відбудеться презентація результатів проєкту «Доступний Ренесанс». Він присвячений дослідженню, цифровізації та створенню тактильних копій творів мистецтва з фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Як зробити мистецьку спадщину доступною для людей із порушеннями зору і водночас запропонувати новий формат взаємодії з нею широкому загалу? Проєкт «Доступний Ренесанс» дав відповідь, поєднавши наукове дослідження музейних творів із цифровими технологіями та сучасними інклюзивними підходами.

У центрі уваги п’ять дерев’яних горельєфів початку XVI століття, які зберігаються у фондах Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Це: «Ecce Homo», «Прибивання до хреста», «Розп’яття з пристоячими», «Покладення до гробу» та «Воскресіння Господнє».

Рельєфи походять із південнонімецького регіону й датуються рубежем XV–XVI століть – періодом, коли пізньоготична традиція почала поєднуватися з новими формами Ренесансу. Більшість творів належить до циклу Страстей Христових. Через деталі та образи вони відтворюють біблійні події, притаманні тогочасному європейському суспільству: одяг, обладунки, головні убори, типажі персонажів.

Ці деталі стають надзвичайно важливими для тактильного сприйняття. Об’єм, форма, композиція і пластика рельєфів дозволяють «прочитувати» твори не лише очима, а й через дотик.

Від музейного фонду до тактильного об’єкта

Головним завданням проєкту було не просто зафіксувати твори у цифровому форматі. Використали цифрові технології, аби створити новий спосіб взаємодії з музейною спадщиною. П’ять рельєфів оцифрували за допомогою фотограмметрії та 3D-сканування. Отримані цифрові моделі стали основою для створення фізичних тактильних копій. До кожного об’єкта додають інформаційний супровід, що включає друкований текст і шрифт Брайля. Таким чином відвідувачі можуть самостійно досліджувати рельєфи і отримувати інформацію про сюжет, походження та художні особливості творів.

Мобільна тактильно-освітня експозиція дозволяє презентувати ці об’єкти не лише у музеях, а й в інших культурних, освітніх та реабілітаційних просторах.

Чому важливо робити музейні колекції доступними?

Велика частина музейної спадщини зберігається у фондосховищах і є доступною переважно фахівцям або під час тимчасових виставок. Багато творів традиційно розраховані на візуальне сприйняття. Проєкт «Доступний Ренесанс» пропонує інший підхід: цифровізація стає інструментом не лише для збереження, а й для відкриття творів новим аудиторіям.

Тактильні копії відкривають можливість людям із порушеннями зору отримати прямий досвід сприйняття скульптур. Водночас вони цікаві для дітей, освітніх груп, людей з різними формами сприйняття та всіх, хто хоче досліджувати мистецтво через дотик.

Презентація проєкту

Під час презентації 26 вересня команда розповість про весь процес роботи з музейними творами – від дослідження та цифрової фіксації до створення тактильних копій і інформаційних матеріалів.

Гості матимуть змогу побачити та доторкнутися до створених об’єктів. Вони дізнаються деталі виготовлення та отримають розуміння того, як цифрові технології допомагають музеям робити колекції більш відкритими і доступними.

Коли: 26 вересня, 17:00

Де: Сенсотека (м. Львів, вул. Уласа Самчука, 22)

Вхід вільний

Проєкт «Доступний Ренесанс» реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Для довідки

«Доступний Ренесанс» – це проєкт, що поєднує дослідження культурної спадщини, цифрові технології й інклюзивні музейні практики. У його рамках досліджено та оцифровано п’ять дерев’яних рельєфів початку XVI століття з фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Створено їх 3D-моделі, а також фізичні тактильні копії. Проєкт спрямований на розширення доступу до культурної спадщини, особливо для людей із порушеннями зору, та розробку нових форматів взаємодії з музейними колекціями.

Партнери: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького, Сенсотека / Львівська муніципальна бібліотека та інші учасники проєкту.

За підтримки: Українського культурного фонду.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

На Львівщині судитимуть двох підлітків за пошкодження вікна та крадіжку товарів на 23 тисячі гривень

На Львівщині судитимуть двох підлітків за пошкодження вікна та крадіжку товарів на 23 тисячі гривень

На Львівщині викрили підприємця, який уникав сплати податків на суму понад п'ять мільйонів гривень

На Львівщині викрили підприємця, який уникав сплати податків на суму понад п’ять мільйонів гривень

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *