На Львівщині судитимуть двох підлітків за пошкодження вікна та крадіжку товарів на 23 тисячі гривень

В Шептицькому районі судитимуть двох молодих чоловіків із Радехова, 18 і 19 років, які підозрюються у крадіжці з магазину.

У ніч на серпень 2025 року, близько другої години, юнаки пошкодили вікно і пробралися всередину магазину в Радехові, повідомляють у поліції Львівщини.

Вони викрали товарів на суму близько 23 тисяч гривень і втекли з місця злочину.

«Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт передано до суду», — інформують правоохоронці.

Справу відкрили за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка в умовах воєнного стану. Керували процесом прокурори Шептицької окружної прокуратури.

За скоєний злочин обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.