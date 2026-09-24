У Львові відбудеться прощання з воїном 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ

Завтра Львів прощатиметься з Героєм Олегом Васарабом.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, 25 вересня у місті відбудеться прощання з бійцем, який загинув у боях з російськими загарбниками.

Похоронна церемонія розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Після цього, приблизно о 11:30, на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Поховають Олега Васараба на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87, що розташоване по вулиці Пасічна.

Уздовж маршруту траурної колони на будівлях вивісять синьо-жовті прапори з жалобними стрічками.

Мерія звертається до містян з проханням приєднатися до церемонії прощання та утриматися від проведення розважальних заходів і святкових подій у цей день.

Олег Васараб народився 7 липня 1993 року у Львові. Навчався в ліцеї №18, здобув вищу освіту у Львівській політехніці за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”.

Він проходив строкову військову службу, працював оператором кабельних мереж на приватних підприємствах.

Рідні згадують Олега як добру, життєрадісну та веселу людину. Він відзначався оптимізмом, енергійністю, завжди був активним. Олег любив футбол і музику.

У 2023 році він приєднався до захисту України від російської агресії. Служив у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ на Донецькому напрямку.

У нього залишилися мати, сестра, вітчим, бабуся, дідусь та родина, які оплакують його втрату.