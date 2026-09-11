32 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №32 у Львові: Залізничний вокзал — Санта Барбара

№32 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Санта Барбара). Шлях — «Скриня», Кульпарківська, «Південний», Наукова, Княгині Ольги, «Шувар» і поліклініка №4. Це не рейс через центр міста.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,5 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. З вокзалу на південь також ходять №10 і №14.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — Санта Барбара (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 15,5 км, 40–55 хв Зупинок 31–34 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №32

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 32

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–22:00 ≈13–15 хв Вихідні 06:30–22:00 ≈13–17 хв

Погодинний список «раз на годину» не відповідає інтервалу EasyWay. На Кульпарківській і Науковій графік зсувається.

Зупинки: вокзал → Санта Барбара

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / «Скриня» / Кульпарківська 2 ТРЦ «Південний» / Наукова / Княгині Ольги 3 ТРЦ «Шувар» / поліклініка №4 4 Санта Барбара

Зупинки: Санта Барбара → вокзал

№ Зупинка 1 Санта Барбара / «Шувар» / Наукова / «Південний» 2 «Скриня» / Залізничний вокзал

Поради пасажирам

Маршрут іде через «Південний» і Наукову, не через оперу.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.

До King Cross з вокзалу швидше №10.

Окремі рейси низькопідлогові.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/335).

Маршрут №32 залишається прямим рейсом з вокзалу через «Скриню» і Наукову до Сихова.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.