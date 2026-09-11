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32 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №32 у Львові: Залізничний вокзал — Санта Барбара

№32 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Санта Барбара). Шлях — «Скриня», Кульпарківська, «Південний», Наукова, Княгині Ольги, «Шувар» і поліклініка №4. Це не рейс через центр міста.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,5 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. З вокзалу на південь також ходять №10 і №14.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — Санта Барбара (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час15,5 км, 40–55 хв
Зупинок31–34 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №32

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 32

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–22:00≈13–15 хв
Вихідні06:30–22:00≈13–17 хв

Погодинний список «раз на годину» не відповідає інтервалу EasyWay. На Кульпарківській і Науковій графік зсувається.

Зупинки: вокзал → Санта Барбара

Зупинка
1Залізничний вокзал / «Скриня» / Кульпарківська
2ТРЦ «Південний» / Наукова / Княгині Ольги
3ТРЦ «Шувар» / поліклініка №4
4Санта Барбара

Зупинки: Санта Барбара → вокзал

Зупинка
1Санта Барбара / «Шувар» / Наукова / «Південний»
2«Скриня» / Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • Маршрут іде через «Південний» і Наукову, не через оперу.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.
  • До King Cross з вокзалу швидше №10.
  • Окремі рейси низькопідлогові.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/335).

Маршрут №32 залишається прямим рейсом з вокзалу через «Скриню» і Наукову до Сихова.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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