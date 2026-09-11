32 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №32 у Львові: Залізничний вокзал — Санта Барбара
№32 з’єднує головний вокзал із Сиховом (Санта Барбара). Шлях — «Скриня», Кульпарківська, «Південний», Наукова, Княгині Ольги, «Шувар» і поліклініка №4. Це не рейс через центр міста.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,5 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. З вокзалу на південь також ходять №10 і №14.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — Санта Барбара (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|15,5 км, 40–55 хв
|Зупинок
|31–34 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №32
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 32
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–22:00
|≈13–15 хв
|Вихідні
|06:30–22:00
|≈13–17 хв
Погодинний список «раз на годину» не відповідає інтервалу EasyWay. На Кульпарківській і Науковій графік зсувається.
Зупинки: вокзал → Санта Барбара
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / «Скриня» / Кульпарківська
|2
|ТРЦ «Південний» / Наукова / Княгині Ольги
|3
|ТРЦ «Шувар» / поліклініка №4
|4
|Санта Барбара
Зупинки: Санта Барбара → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|Санта Барбара / «Шувар» / Наукова / «Південний»
|2
|«Скриня» / Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- Маршрут іде через «Південний» і Наукову, не через оперу.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.
- До King Cross з вокзалу швидше №10.
- Окремі рейси низькопідлогові.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/335).
Маршрут №32 залишається прямим рейсом з вокзалу через «Скриню» і Наукову до Сихова.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.