84 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №84 у Львові: вул. Щурата — смт Рудне
№84 з’єднує вул. Щурата біля лікарні швидкої допомоги з смт Рудне (Духовна семінарія). Шлях — Мазепи, Голоско, парк 700-річчя, пр. Чорновола, «Магнус», цирк, «Скриня», Кульпарківська, Мотозавод, «METRO» / АС «Західна», «Епіцентр», Зимна Вода.
EasyWay: лінія 121. Довжина близько 18–22 км, час у дорозі 50–75 хвилин. Паралельно на Городоцькій і в Рудне ходять №184, №156, №187.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Щурата (Львів) — смт Рудне, семінарія (Львівський район)
|Перевізник
|міський / приміський рейс (у джерелах АТП-14630 або «Успіх БМ»)
|Відстань / час
|≈18–22 км, 50–75 хв
|Зупинок
|понад 35 у кожен бік
|Оплата
|25–30 грн; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №84
Рудне — Львівський район. GPS: EasyWay, 84
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|орієнтовно 05:40–21:00
|у таблицях 8–15 хв; на Городоцькій легко 20–30 хв
|Вихідні
|06:00–21:00
|15–25 хв
Вечірні рейси іноді зриваються. Перед виходом дивіться борт у EasyWay.
Зупинки: Щурата → Рудне
|№
|Зупинка
|1
|вул. Щурата / лікарня швидкої допомоги / Орлика / Мазепи
|2
|Голоско / Варшавська / парк 700-річчя / пр. Чорновола
|3
|«Магнус» / церква св. Анни / цирк / «Скриня»
|4
|Кульпарківська / Мотозавод / «METRO» / «Епіцентр»
|5
|с. Зимна Вода / ст. Зимна Вода
|6
|Рудне (Шевченка / семінарія)
Зупинки: Рудне → Щурата
|№
|Зупинка
|1
|Рудне, семінарія / Народний дім / Зимна Вода / «Епіцентр»
|2
|«METRO» / «Скриня» / цирк / пр. Чорновола
|3
|Голоско / «Незламні» / вул. Щурата
Поради пасажирам
- У Рудному і Зимній Воді частина зупинок «на вимогу».
- На Городоцькій закладайте час.
- До АС-2 зручніше №184; до «Епіцентру» також №1001.
- Оплата зональна на приміській частині — уточнюйте у водія.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/121).
Маршрут №84 залишається довгим рейсом зі Щурата через Городоцьку до Рудного.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.