84 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
Опублікувати у Транспорт Львова

84 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

admin

Автобус №84 у Львові: вул. Щурата — смт Рудне

№84 з’єднує вул. Щурата біля лікарні швидкої допомоги з смт Рудне (Духовна семінарія). Шлях — Мазепи, Голоско, парк 700-річчя, пр. Чорновола, «Магнус», цирк, «Скриня», Кульпарківська, Мотозавод, «METRO» / АС «Західна», «Епіцентр», Зимна Вода.

EasyWay: лінія 121. Довжина близько 18–22 км, час у дорозі 50–75 хвилин. Паралельно на Городоцькій і в Рудне ходять №184, №156, №187.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Щурата (Львів) — смт Рудне, семінарія (Львівський район)
Перевізникміський / приміський рейс (у джерелах АТП-14630 або «Успіх БМ»)
Відстань / час≈18–22 км, 50–75 хв
Зупинокпонад 35 у кожен бік
Оплата25–30 грн; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №84

Рудне — Львівський район. GPS: EasyWay, 84

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будніорієнтовно 05:40–21:00у таблицях 8–15 хв; на Городоцькій легко 20–30 хв
Вихідні06:00–21:0015–25 хв

Вечірні рейси іноді зриваються. Перед виходом дивіться борт у EasyWay.

Зупинки: Щурата → Рудне

Зупинка
1вул. Щурата / лікарня швидкої допомоги / Орлика / Мазепи
2Голоско / Варшавська / парк 700-річчя / пр. Чорновола
3«Магнус» / церква св. Анни / цирк / «Скриня»
4Кульпарківська / Мотозавод / «METRO» / «Епіцентр»
5с. Зимна Вода / ст. Зимна Вода
6Рудне (Шевченка / семінарія)

Зупинки: Рудне → Щурата

Зупинка
1Рудне, семінарія / Народний дім / Зимна Вода / «Епіцентр»
2«METRO» / «Скриня» / цирк / пр. Чорновола
3Голоско / «Незламні» / вул. Щурата

Поради пасажирам

  • У Рудному і Зимній Воді частина зупинок «на вимогу».
  • На Городоцькій закладайте час.
  • До АС-2 зручніше №184; до «Епіцентру» також №1001.
  • Оплата зональна на приміській частині — уточнюйте у водія.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/121).

Маршрут №84 залишається довгим рейсом зі Щурата через Городоцьку до Рудного.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

41 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

41 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
12 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

12 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки