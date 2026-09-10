84 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №84 у Львові: вул. Щурата — смт Рудне

№84 з’єднує вул. Щурата біля лікарні швидкої допомоги з смт Рудне (Духовна семінарія). Шлях — Мазепи, Голоско, парк 700-річчя, пр. Чорновола, «Магнус», цирк, «Скриня», Кульпарківська, Мотозавод, «METRO» / АС «Західна», «Епіцентр», Зимна Вода.

EasyWay: лінія 121. Довжина близько 18–22 км, час у дорозі 50–75 хвилин. Паралельно на Городоцькій і в Рудне ходять №184, №156, №187.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Щурата (Львів) — смт Рудне, семінарія (Львівський район) Перевізник міський / приміський рейс (у джерелах АТП-14630 або «Успіх БМ») Відстань / час ≈18–22 км, 50–75 хв Зупинок понад 35 у кожен бік Оплата 25–30 грн; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №84

Рудне — Львівський район. GPS: EasyWay, 84

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні орієнтовно 05:40–21:00 у таблицях 8–15 хв; на Городоцькій легко 20–30 хв Вихідні 06:00–21:00 15–25 хв

Вечірні рейси іноді зриваються. Перед виходом дивіться борт у EasyWay.

Зупинки: Щурата → Рудне

№ Зупинка 1 вул. Щурата / лікарня швидкої допомоги / Орлика / Мазепи 2 Голоско / Варшавська / парк 700-річчя / пр. Чорновола 3 «Магнус» / церква св. Анни / цирк / «Скриня» 4 Кульпарківська / Мотозавод / «METRO» / «Епіцентр» 5 с. Зимна Вода / ст. Зимна Вода 6 Рудне (Шевченка / семінарія)

Зупинки: Рудне → Щурата

№ Зупинка 1 Рудне, семінарія / Народний дім / Зимна Вода / «Епіцентр» 2 «METRO» / «Скриня» / цирк / пр. Чорновола 3 Голоско / «Незламні» / вул. Щурата

Поради пасажирам

У Рудному і Зимній Воді частина зупинок «на вимогу».

На Городоцькій закладайте час.

До АС-2 зручніше №184; до «Епіцентру» також №1001.

Оплата зональна на приміській частині — уточнюйте у водія.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/121).

Маршрут №84 залишається довгим рейсом зі Щурата через Городоцьку до Рудного.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.