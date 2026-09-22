У пункті пропуску «Шегині» затримали нові iPhone на суму більше сотні тисяч гривень

Прикордонники пункту пропуску «Шегині» виявили дві партії незадекларованих iPhone на сотні тисяч гривень. Працівники 7-го прикордонного Карпатського загону разом із митниками провели відповідні огляди на підставі оперативної інформації, отриманої від співробітників загону.

Першу партію знайшли під час обшуку автомобіля Mercedes, який їхав з Польщі. За кермом був 33-річний мешканець Івано-Франківщини. Серед особистих речей в салоні правоохоронці виявили чотири нові iPhone 18 Pro Max.

У другому випадку при перевірці BMW, водієм якого був 32-річний львів’янин, митники виявили у багажному відділені п’ять смартфонів: три iPhone 18 Pro Max та два iPhone 18 Pro.

Обидва водії заявили, що перевозили телефони для своїх знайомих. Загальна вартість вилученої техніки становить приблизно 840 тисяч гривень.

За цими фактами митні працівники склали відповідні протоколи. Виявлені смартфони вилучили і передали на склад митниці для подальшої перевірки.







