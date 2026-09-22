У Львові реконструюють дзвіницю і вітражі храму Андрія, пошкоджені внаслідок російського обстрілу

У Львові за грантові кошти передбачено відновлення ансамблю Бернардинського монастиря, серйозно пошкодженого під час російської атаки.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У місті підписали меморандум про співпрацю між Світовим фондом пам’яток та Провінцією отців Василіан Найсвятішого Спасителя в Україні УГКЦ щодо проведення невідкладних реставраційних робіт у Бернардинському монастирі.

Бернардинський монастир XVII століття на площі Соборній – пам’ятка культури національного значення. Він зазнав значних руйнувань під час російської атаки на Львів 24 березня.

Пожежа знищила дах, частини стін, віконні заповнення і дерев’яні віконниці дзвіниці. Вибухова хвиля пошкодила вікна верхнього ярусу храму святого Андрія, розбивши захисне скло та знищивши цінні вітражі 1990-х років.

Реставраційні роботи розпочнуться у жовтні 2026 року і триватимуть близько десяти місяців. Фахівці реставрації проведуть комплексне відновлення чотирьох вікон другого ярусу головної нави храму: зміцнять каркас вітражів, очистять збережені фрагменти та доповнять втрачені елементи. Також передбачено встановлення нового захисного антивандального скла для збереження робіт.

Вікно дзвіниці, повністю знищене вогнем, і дерев’яні віконниці відновлять, дотримуючись форми й використовуючи автентичні матеріали.

Ансамбль монастиря бернардинців – оборонний комплекс, закладений у XV столітті за межами старих міських укріплень Львова. Костел і монастир спорудили в 1600–1630 роках за проєктом італійського архітектора Павла Римлянина у стилі пізнього ренесансу. Дзвіницю збудували у 1733–1734 роках.

До комплексу також входить криниця-ротонда, на куполі якої встановлена скульптура святого Яна з Дуклі. За легендою, цей святий зупинив облогу Львова турецькими військами 1648 року, врятувавши місто від знищення.

Варто нагадати, що 24 березня російська атака зруйнувала житловий будинок на площі Соборній неподалік монастиря.