У Львові реконструюють дзвіницю і вітражі храму Андрія, пошкоджені внаслідок російського обстрілу

У Львові за грантові кошти передбачено відновлення ансамблю Бернардинського монастиря, серйозно пошкодженого під час російської атаки.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
У місті підписали меморандум про співпрацю між Світовим фондом пам’яток та Провінцією отців Василіан Найсвятішого Спасителя в Україні УГКЦ щодо проведення невідкладних реставраційних робіт у Бернардинському монастирі.
Бернардинський монастир XVII століття на площі Соборній – пам’ятка культури національного значення. Він зазнав значних руйнувань під час російської атаки на Львів 24 березня.
Пожежа знищила дах, частини стін, віконні заповнення і дерев’яні віконниці дзвіниці. Вибухова хвиля пошкодила вікна верхнього ярусу храму святого Андрія, розбивши захисне скло та знищивши цінні вітражі 1990-х років.
Реставраційні роботи розпочнуться у жовтні 2026 року і триватимуть близько десяти місяців. Фахівці реставрації проведуть комплексне відновлення чотирьох вікон другого ярусу головної нави храму: зміцнять каркас вітражів, очистять збережені фрагменти та доповнять втрачені елементи. Також передбачено встановлення нового захисного антивандального скла для збереження робіт.
Вікно дзвіниці, повністю знищене вогнем, і дерев’яні віконниці відновлять, дотримуючись форми й використовуючи автентичні матеріали.
Ансамбль монастиря бернардинців – оборонний комплекс, закладений у XV столітті за межами старих міських укріплень Львова. Костел і монастир спорудили в 1600–1630 роках за проєктом італійського архітектора Павла Римлянина у стилі пізнього ренесансу. Дзвіницю збудували у 1733–1734 роках.
До комплексу також входить криниця-ротонда, на куполі якої встановлена скульптура святого Яна з Дуклі. За легендою, цей святий зупинив облогу Львова турецькими військами 1648 року, врятувавши місто від знищення.
Варто нагадати, що 24 березня російська атака зруйнувала житловий будинок на площі Соборній неподалік монастиря.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua