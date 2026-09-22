Панно з львівського училища 1989 року планують включити до списку культурної спадщини

Декоративно-керамічне панно «Квітка Буття», яке з 1989 року прикрашає інтер’єр Вищого професійного училища №29 у Львові, запропонували внести до списку об’єктів культурної спадщини.

Таке рішення ухвалила консультативна рада з питань охорони культурної спадщини. Про це 21 вересня повідомили у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Панно знаходиться у будівлі училища за адресою: вулиця Тараса Шевченка, 116. Воно було створене у 1989 році на Львівській кераміко-скульптурній фабриці. Авторка – заслужена художниця України Ганна-Оксана Липа. Облікову документацію підготував Віктор Штець.

«Квітка Буття» є виразним прикладом монументально-декоративного мистецтва кінця 1980-х років. Композиція поєднує органічні та геометризовані форми, у яких закладено символіку життя, розвитку і духовної цілісності, задуманих авторкою.

Для роботи використали шамот і емалі. Це поєднання надало панно особливої фактури та стриманої колористики.

Планують визнати предметом охорони композицію панно, його автентичні матеріали, художньо-образне рішення та первісне розташування в інтер’єрі училища.

Після внесення до офіційного переліку панно матиме статус об’єкта культурної спадщини. Це гарантуватиме захист і збереження його автентичного вигляду.