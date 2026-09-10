12 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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12 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №12 у Львові: Рясне-2 — Автостанція №2

№12 з’єднує м/н Рясне-2 з Автостанцією №2 через Рясне-1, Шевченка, Янівський меморіал, Малоголоски, школу №23, Мазепи, «Незламні», Грінченка і скейт-парк.

Обслуговує ТОВ «Епітранс». EasyWay: 14,54 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. З Рясного-2 також ходять №47А і №49А, але іншим коридором.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктим/н Рясне-2 (Львів) — Автостанція №2 (Львів)
ПеревізникТОВ «Епітранс»
Відстань / час14,54 км, 40–55 хв
Зупинок25–27 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №12

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 12

Розклад руху

ДеньВікно EasyWayІнтервал
Будні06:30–22:30≈15 хв
Вихідні06:50–22:00≈20 хв

Орієнтир з Рясного-2 у будні: 06:15 / 07:06, 07:20, 07:32… Після 20:00 паузи більші.

Зупинки: Рясне-2 → АС-2

Зупинка
1Рясне-2 / Величковського / Стельмаха / Рясне-1
2Шевченка / Брюховицька / Янівський меморіал
3Малоголоски / школа №23 / Мазепи / «Незламні»
4Грінченка / Чигиринська / скейт-парк
5Автостанція №2

Зупинки: АС-2 → Рясне-2

Зупинка
1Автостанція №2 / Чигиринська / «Незламні» / Мазепи
2Янівський меморіал / Шевченка / Рясне-1
3м/н Рясне-2

Поради пасажирам

  • На Шевченка і Голоску закладайте час.
  • До вокзалу з Рясного дивіться №49А, через центр — №47А.
  • Скарги — перевізнику «Епітранс», не Львівелектротрансу.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/325).

Маршрут №12 залишається рейсом з Рясного-2 через Янівський меморіал і Голоско до АС-2.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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