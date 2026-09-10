12 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №12 у Львові: Рясне-2 — Автостанція №2

№12 з’єднує м/н Рясне-2 з Автостанцією №2 через Рясне-1, Шевченка, Янівський меморіал, Малоголоски, школу №23, Мазепи, «Незламні», Грінченка і скейт-парк.

Обслуговує ТОВ «Епітранс». EasyWay: 14,54 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. З Рясного-2 також ходять №47А і №49А, але іншим коридором.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти м/н Рясне-2 (Львів) — Автостанція №2 (Львів) Перевізник ТОВ «Епітранс» Відстань / час 14,54 км, 40–55 хв Зупинок 25–27 у кожен бік Оплата міський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №12

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 12

Розклад руху

День Вікно EasyWay Інтервал Будні 06:30–22:30 ≈15 хв Вихідні 06:50–22:00 ≈20 хв

Орієнтир з Рясного-2 у будні: 06:15 / 07:06, 07:20, 07:32… Після 20:00 паузи більші.

Зупинки: Рясне-2 → АС-2

№ Зупинка 1 Рясне-2 / Величковського / Стельмаха / Рясне-1 2 Шевченка / Брюховицька / Янівський меморіал 3 Малоголоски / школа №23 / Мазепи / «Незламні» 4 Грінченка / Чигиринська / скейт-парк 5 Автостанція №2

Зупинки: АС-2 → Рясне-2

№ Зупинка 1 Автостанція №2 / Чигиринська / «Незламні» / Мазепи 2 Янівський меморіал / Шевченка / Рясне-1 3 м/н Рясне-2

Поради пасажирам

На Шевченка і Голоску закладайте час.

До вокзалу з Рясного дивіться №49А, через центр — №47А.

Скарги — перевізнику «Епітранс», не Львівелектротрансу.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/325).

Маршрут №12 залишається рейсом з Рясного-2 через Янівський меморіал і Голоско до АС-2.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.