12 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №12 у Львові: Рясне-2 — Автостанція №2
№12 з’єднує м/н Рясне-2 з Автостанцією №2 через Рясне-1, Шевченка, Янівський меморіал, Малоголоски, школу №23, Мазепи, «Незламні», Грінченка і скейт-парк.
Обслуговує ТОВ «Епітранс». EasyWay: 14,54 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. З Рясного-2 також ходять №47А і №49А, але іншим коридором.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|м/н Рясне-2 (Львів) — Автостанція №2 (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Епітранс»
|Відстань / час
|14,54 км, 40–55 хв
|Зупинок
|25–27 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 30 грн на EasyWay
Карта маршруту №12
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 12
Розклад руху
|День
|Вікно EasyWay
|Інтервал
|Будні
|06:30–22:30
|≈15 хв
|Вихідні
|06:50–22:00
|≈20 хв
Орієнтир з Рясного-2 у будні: 06:15 / 07:06, 07:20, 07:32… Після 20:00 паузи більші.
Зупинки: Рясне-2 → АС-2
|№
|Зупинка
|1
|Рясне-2 / Величковського / Стельмаха / Рясне-1
|2
|Шевченка / Брюховицька / Янівський меморіал
|3
|Малоголоски / школа №23 / Мазепи / «Незламні»
|4
|Грінченка / Чигиринська / скейт-парк
|5
|Автостанція №2
Зупинки: АС-2 → Рясне-2
|№
|Зупинка
|1
|Автостанція №2 / Чигиринська / «Незламні» / Мазепи
|2
|Янівський меморіал / Шевченка / Рясне-1
|3
|м/н Рясне-2
Поради пасажирам
- На Шевченка і Голоску закладайте час.
- До вокзалу з Рясного дивіться №49А, через центр — №47А.
- Скарги — перевізнику «Епітранс», не Львівелектротрансу.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/325).
Маршрут №12 залишається рейсом з Рясного-2 через Янівський меморіал і Голоско до АС-2.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.