22 вересня Львівщина проведе в останню путь шістьох своїх героїв

Сьогодні у громадах Львівщини проведуть прощання з шістьма загиблими захисниками України.

Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Історії військових

Василь Меречко був жителем села Олексичі Стрийської громади. Він став на захист країни з початку масштабного вторгнення. Попри поранення, продовжував службу. У грудні 2025 року Василя комісували через тяжку хворобу. Помер він 21 вересня вдома у віці 55 років.

Михайло Орловський походив із села Дуб’є Золочівського району. Вступив до захисту України у лютому 2023 року. Виконував обов’язки стрільця у 2 стрілецькому відділенні 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А4821. Понад два роки вважався безвісти зниклим. Загинув 5 червня 2024 року неподалік села Семенівка в Покровському районі Донецької області. Йому було 46 років.

Віталій Мигаль — львів’янин, який приєднався до оборони країни в 2023 році. Служив у 71-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Віталій загинув 20 листопада 2023 року у 31 рік.

Олександр Бєлошенко народився у місті Донецьк. У 2025 році він долучився до захисту України. Служив у 210-му спеціальному окремому батальйоні “Берлінго”. Помер 20 серпня у віці 32 років.