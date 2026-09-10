41 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №41 у Львові: вул. Сихівська — Галицьке перехрестя

№41 з’єднує Сихів (Кавалерідзе) з ринком «Галицьке перехрестя». Шлях — «Шувар», Стрийська–Наукова, аквапарк, Політехніка, пл. Кропивницького, цирк, «Магнус», пр. Чорновола, Голоско, Мазепи і «Незламні».

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 21 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. Через Сихів також ходять №13 і №47А, але іншими коридорами.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Івана Кавалерідзе / Сихівська (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час 21 км, 50–70 хв Зупинок близько 43 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №41

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 41

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:30–21:10 10–15 хв (у таблиці буває 8–10) Вихідні 07:00–20:35 20–30 хв

З Галицького перехрестя в будні орієнтир з 06:30 кроком ~10 хв. Останні рейси іноді йдуть раніше.

Зупинки: Галицьке перехрестя → Сихів

№ Зупинка 1 Галицьке перехрестя / Чигиринська / «Незламні» / Мазепи 2 Голоско / парк 700-річчя / пр. Чорновола / «Магнус» / цирк 3 Політехніка / аквапарк / Княгині Ольги / Стрийська–Наукова 4 ТРЦ «Шувар» / центр Довженка 5 вул. Кавалерідзе

Зупинки: Сихів → Галицьке перехрестя

№ Зупинка 1 вул. Кавалерідзе / «Шувар» / аквапарк / Політехніка 2 пл. Кропивницького / цирк / пр. Чорновола / Голоско 3 Галицьке перехрестя

Поради пасажирам

На Чорноволі і Київській закладайте час.

На «Шуварі» зручна пересадка на №47А і №13.

Останні рейси можуть іти з випередженням.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/164).

Маршрут №41 залишається довгим рейсом із Сихова через центр і Голоско до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.