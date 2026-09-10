41 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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41 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №41 у Львові: вул. Сихівська — Галицьке перехрестя

№41 з’єднує Сихів (Кавалерідзе) з ринком «Галицьке перехрестя». Шлях — «Шувар», Стрийська–Наукова, аквапарк, Політехніка, пл. Кропивницького, цирк, «Магнус», пр. Чорновола, Голоско, Мазепи і «Незламні».

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 21 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. Через Сихів також ходять №13 і №47А, але іншими коридорами.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Івана Кавалерідзе / Сихівська (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час21 км, 50–70 хв
Зупинокблизько 43 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №41

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 41

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:30–21:1010–15 хв (у таблиці буває 8–10)
Вихідні07:00–20:3520–30 хв

З Галицького перехрестя в будні орієнтир з 06:30 кроком ~10 хв. Останні рейси іноді йдуть раніше.

Зупинки: Галицьке перехрестя → Сихів

Зупинка
1Галицьке перехрестя / Чигиринська / «Незламні» / Мазепи
2Голоско / парк 700-річчя / пр. Чорновола / «Магнус» / цирк
3Політехніка / аквапарк / Княгині Ольги / Стрийська–Наукова
4ТРЦ «Шувар» / центр Довженка
5вул. Кавалерідзе

Зупинки: Сихів → Галицьке перехрестя

Зупинка
1вул. Кавалерідзе / «Шувар» / аквапарк / Політехніка
2пл. Кропивницького / цирк / пр. Чорновола / Голоско
3Галицьке перехрестя

Поради пасажирам

  • На Чорноволі і Київській закладайте час.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №47А і №13.
  • Останні рейси можуть іти з випередженням.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/164).

Маршрут №41 залишається довгим рейсом із Сихова через центр і Голоско до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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