41 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №41 у Львові: вул. Сихівська — Галицьке перехрестя
№41 з’єднує Сихів (Кавалерідзе) з ринком «Галицьке перехрестя». Шлях — «Шувар», Стрийська–Наукова, аквапарк, Політехніка, пл. Кропивницького, цирк, «Магнус», пр. Чорновола, Голоско, Мазепи і «Незламні».
Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 21 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. Через Сихів також ходять №13 і №47А, але іншими коридорами.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Івана Кавалерідзе / Сихівська (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|21 км, 50–70 хв
|Зупинок
|близько 43 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №41
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 41
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:30–21:10
|10–15 хв (у таблиці буває 8–10)
|Вихідні
|07:00–20:35
|20–30 хв
З Галицького перехрестя в будні орієнтир з 06:30 кроком ~10 хв. Останні рейси іноді йдуть раніше.
Зупинки: Галицьке перехрестя → Сихів
|№
|Зупинка
|1
|Галицьке перехрестя / Чигиринська / «Незламні» / Мазепи
|2
|Голоско / парк 700-річчя / пр. Чорновола / «Магнус» / цирк
|3
|Політехніка / аквапарк / Княгині Ольги / Стрийська–Наукова
|4
|ТРЦ «Шувар» / центр Довженка
|5
|вул. Кавалерідзе
Зупинки: Сихів → Галицьке перехрестя
|№
|Зупинка
|1
|вул. Кавалерідзе / «Шувар» / аквапарк / Політехніка
|2
|пл. Кропивницького / цирк / пр. Чорновола / Голоско
|3
|Галицьке перехрестя
Поради пасажирам
- На Чорноволі і Київській закладайте час.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №47А і №13.
- Останні рейси можуть іти з випередженням.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/164).
Маршрут №41 залишається довгим рейсом із Сихова через центр і Голоско до Галицького перехрестя.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.