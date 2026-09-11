8 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №8 у Львові: пл. Соборна — вул. Вернадського

№8 з’єднує площу Соборну з Сиховом (Вернадського). Шлях — Стрийський парк, стадіон «Україна», «Шувар», Центр Довженка і Санта-Барбара. Частина колії — виділена смуга на Червоній Калині.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 7,2 км. Час у дорозі 25–40 хвилин. На «Шуварі» також трамвай №4. Перед виходом дивіться GPS — лінію іноді тимчасово знімають.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти пл. Соборна (Львів) — вул. Вернадського (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час 7,2 км, 25–40 хв Зупинок близько 16 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №8

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 8

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈05:54–23:22 ≈4–6 хв Вихідні ≈06:00–23:17 ≈5–7 хв

Якщо EasyWay показує «тимчасово не працює» — дивіться живий трекер перед виходом.

Зупинки: Соборна → Вернадського

№ Зупинка 1 пл. Соборна / Стрийський парк / стадіон «Україна» / «Шувар» 2 Центр Довженка / Санта-Барбара 3 вул. Вернадського

Зупинки: Вернадського → Соборна

№ Зупинка 1 вул. Вернадського / «Шувар» / Стрийський парк 2 пл. Соборна

Поради пасажирам

На «Шуварі» зручна пересадка на трамвай №4 і автобуси Сихова.

Від Соборної до Ринку — кілька хвилин пішки.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10378).

Трамвай №8 залишається основним рейсом із центру на Сихів.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.