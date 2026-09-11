8 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №8 у Львові: пл. Соборна — вул. Вернадського
№8 з’єднує площу Соборну з Сиховом (Вернадського). Шлях — Стрийський парк, стадіон «Україна», «Шувар», Центр Довженка і Санта-Барбара. Частина колії — виділена смуга на Червоній Калині.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 7,2 км. Час у дорозі 25–40 хвилин. На «Шуварі» також трамвай №4. Перед виходом дивіться GPS — лінію іноді тимчасово знімають.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|пл. Соборна (Львів) — вул. Вернадського (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|7,2 км, 25–40 хв
|Зупинок
|близько 16 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №8
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 8
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈05:54–23:22
|≈4–6 хв
|Вихідні
|≈06:00–23:17
|≈5–7 хв
Якщо EasyWay показує «тимчасово не працює» — дивіться живий трекер перед виходом.
Зупинки: Соборна → Вернадського
|№
|Зупинка
|1
|пл. Соборна / Стрийський парк / стадіон «Україна» / «Шувар»
|2
|Центр Довженка / Санта-Барбара
|3
|вул. Вернадського
Зупинки: Вернадського → Соборна
|№
|Зупинка
|1
|вул. Вернадського / «Шувар» / Стрийський парк
|2
|пл. Соборна
Поради пасажирам
- На «Шуварі» зручна пересадка на трамвай №4 і автобуси Сихова.
- Від Соборної до Ринку — кілька хвилин пішки.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10378).
Трамвай №8 залишається основним рейсом із центру на Сихів.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.