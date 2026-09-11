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ЛНАМ та UNBROKEN ініціюють програму зцілення через мистецтво

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11 вересня Львівська національна академія мистецтв представила дворічну освітню програму Minor «Психологічні травми. Зцілення мистецтвом». Програму адресовано студентам Академії.

Презентація розпочнеться о 10:00 в укритті ЛНАМ на вул. Кубійовича, 35 у Львові. Там також підпишуть меморандум про співпрацю між інституціями.

Нова програма поєднує художню освіту, психологію та реабілітаційні практики. Її мета — сформувати у студентів базові навички застосування мистецтва для психологічного й соціального відновлення людини.

Навчання включатиме теоретичні заняття та розбір практичних кейсів. Студенти опанують мистецькі методи реабілітації й застосовуватимуть їх у практиці під наглядом фахівців.

Співпраця з Університетом UNBROKEN дозволяє будувати програму на основі реального досвіду роботи з ветеранами. Це також охоплює інші групи, які потребують психологічної та соціальної підтримки.

Академія розвиває системну діяльність у сфері арттерапії з 2022 року разом із Центром UNBROKEN.

Вже зараз ветерани працюють у восьми майстернях Академії. Вони також відвідують спеціалізовані курси, розроблені для них та членів їхніх родин. Запуск Minor має посилити цей напрям і закріпити міждисциплінарний підхід.

У презентації візьмуть участь ректор ЛНАМ Василь Косів та ректор Університету UNBROKEN Олександр Фільц. Також долучаться керівник напрямку ментального здоров’я Центру UNBROKEN Олег Березюк і координаторка соціального проєкту ЛНАМ «Академія для ветеранів» Тетяна Бернацька.

Організатори наголошують, що програма є кроком до нової моделі міждисциплінарної освіти. У цій моделі мистецтво стає важливою складовою ширшого процесу відновлення людини.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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