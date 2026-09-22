Чоловік із Бродів отримав 10 років ув’язнення

48‑річного мешканця Бродів засудили до десяти років ув’язнення за кидок гранати в бік військовослужбовця під час сварки.

Прокурори Золочівської окружної прокуратури довели в суді його вину; обвинувачений намагався вбити військового, застосувавши гранату.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що обвинувальний вердикт вже винесли.

Інцидент стався у листопаді минулого року. Обвинувачений прийшов напідпитку додому до 40‑річного військовослужбовця, який перебував у відпустці.

Між чоловіками виник конфлікт через позичене будівельне обладнання. Обвинувачений відмовлявся повертати інструменти.

Коли військовослужбовець вирішив відійти, щоб уникнути ескалації, нападник дістав гранату з кишені.

Він висмикнув чеку і кинув гранату у потерпілого. Військовий завдяки підготовці встиг відскочити.

Чоловік сховався за земляним насипом і уникнув травм. Після вибуху він викликав поліцію.

Обвинуваченому інкриміновано закінчений замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб,

а також незаконне поводження з вибуховими припасами (ч. 2 ст. 15 – п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області.

Вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.