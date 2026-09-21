Синютку та Федину визнали почесними лемками

20 вересня у селі Воля Якубова втретє провели фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра — Дрогобиччина» на території еко-ландшафтного парку «Козацька Слобода «Раковець». Захід зібрав представників лемківської громади, місцеву владу, народних депутатів, творчі колективи, майстрів і численних гостей.

Святкову програму почали з хвилини мовчання на вшанування загиблих захисників України, а потім пролунав Державний гімн.

Почесними гостями фестивалю були волонтерка, народна депутатка й співачка Софія Федина та народний депутат Олег Синютка. Виступ Софії Федини став однією з музичних домінант програми. Вона виконувала пісні, сповнені туги за рідним краєм, пам’яті та любові до України.

Під час заходу присвоїли почесне звання «Почесний лемко України». Відзнаки отримали Софія Федина, Олег Синютка, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, колишній очільник товариства «Лемківщина» Петро Сметана, начальник Управління культури та розвитку туризму Володимир Ханас і керівник міського товариства «Лемківщина» Володимир Байса.

Кульмінацією стало урочисте запалення Лемківської ватри. Вогонь традиційно символізує пам’ять і єдність. Ватру запалювали міський голова Тарас Кучма, Володимир Ханас, Софія Федина та представники лемківської спільноти. Для багатьох присутніх це стало живим свідченням збереженої культурної спадщини.

Особливого емоційного забарвлення додав передзвін. Його мелодія нагадувала про насильне вигнання лемків із рідних земель. У звуках цілком відчувалися біль втрати, пам’ять про минуле і надія на те, що традиції вбережуть наступні покоління.

«Лемківська спільнота — це яскравий приклад культури й традицій, які вдалось зберегти попри утиски, поневіряння та вимушене переселення. Ви не розчинились у імперському болоті, ви зберегли свою ідентичність, мову, культуру та традиції і сьогодні є символом нескореності, сили та єдності, бо досі тримаєтесь разом та трепетно бережете своє», — наголосив міський голова Тарас Кучма.

До учасників і гостей фестивалю також зверталися заступник голови Світової федерації українських лемківських об’єднань Володимир Шуркало, голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Оксана Данилів та господар Козацької Слободи «Раковець» Лев Грицак.

Мистецька програма була насиченою. На сцені виступив Заслужений академічний Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина». Показали свої програми 15 вокальних і танцювальних колективів із Дрогобиччини, Самбірщини, Стебника та Львова. Лунали лемківські пісні, народна музика, а танці допомагали глядачам відчути самобутність культури.

Етнопоказ майстрині з бісероплетіння Галини Русняк доповнив концертну частину. Вона представила прикраси, створені за народними традиціями.

На фестивалі працював благодійний ярмарок «Дрогобицький крам». Відвідувачі купували вироби місцевих майстрів, знайомилися з їхньою творчістю і підтримували благодійні ініціативи.

Третя «Лемківська ватра — Дрогобиччина» поєднала культуру, музику, пам’ять і традиції. Тут говорили про історію, співали, показували народне мистецтво і нагадували: навіть позбавивши людей рідного дому, не можна відібрати їхню пам’ять, мову, пісню та любов до землі.







