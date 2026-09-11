9 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №9 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Торф’яна
№9 з’єднує головний вокзал з Торф’яною (Замарстинів / Голоско). Шлях — Бандери, Політехніка, парк Франка, Дорошенка / опера, Підвальна і Палац культури ім. Хоткевича. Це не рейс на Сихів.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 7,2 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. З вокзалу також ходять трамваї №1 і №6.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — вул. Торф’яна (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|7,2 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 14–16 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №9
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 9
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:15–22:30
|8–15 хв
|Вихідні
|щодня
|12–20 хв
У центрі графік зсувається через ремонт колії.
Зупинки: вокзал → Торф’яна
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / Бандери / Політехніка / парк Франка
|2
|Підвальна / Старий Ринок / Палац культури
|3
|вул. Торф’яна
Зупинки: Торф’яна → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Торф’яна / Театральна / пл. Галицька / Бандери
|2
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- Торф’яна — Замарстинів, не Сихів.
- На вокзалі зручна пересадка на трамваї №1 і №6.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/339).
Трамвай №9 залишається рейсом з вокзалу через центр до Торф’яної.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.