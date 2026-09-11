9 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал
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9 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

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Трамвай №9 у Львові: Залізничний вокзал — вул. Торф’яна

№9 з’єднує головний вокзал з Торф’яною (Замарстинів / Голоско). Шлях — Бандери, Політехніка, парк Франка, Дорошенка / опера, Підвальна і Палац культури ім. Хоткевича. Це не рейс на Сихів.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 7,2 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. З вокзалу також ходять трамваї №1 і №6.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — вул. Торф’яна (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час7,2 км, 20–35 хв
Зупинокблизько 14–16 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №9

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 9

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:15–22:308–15 хв
Вихідніщодня12–20 хв

У центрі графік зсувається через ремонт колії.

Зупинки: вокзал → Торф’яна

Зупинка
1Залізничний вокзал / Бандери / Політехніка / парк Франка
2Підвальна / Старий Ринок / Палац культури
3вул. Торф’яна

Зупинки: Торф’яна → вокзал

Зупинка
1вул. Торф’яна / Театральна / пл. Галицька / Бандери
2Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • Торф’яна — Замарстинів, не Сихів.
  • На вокзалі зручна пересадка на трамваї №1 і №6.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/339).

Трамвай №9 залишається рейсом з вокзалу через центр до Торф’яної.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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