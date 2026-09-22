На Львівщині рятувальники звільнили козулю з пастки

На Львівщині рятувальники врятували козулю, яка впала у заглиблення газорозподільного пункту.
Небайдужі люди і швидкий дзвінок допомогли врятувати тварину.
Про це повідомили у ДСНС Львівщини.
Інцидент стався у селі Пукеничі Стрийського району.
Козуля впала у заглиблення газорозподільного пункту приблизно на два метри завглибшки.
Самостійно вибратися вона не могла.
Під час прогулянки по лісу, коли збирали гриби, люди помітили тварину і одразу повідомили рятувальників.
На місце приїхали співробітники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Стрия.
Вони обережно дістали козулю за допомогою підручних засобів.
Тварина не постраждала; її випустили на волю.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua