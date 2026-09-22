Львівські прикордонники продемонстрували нові iPhone 18 Pro Max

На пункті пропуску «Нижанковичі» прикордонники та митники вилучили вісім iPhone 18 Pro Max.

Працівники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з митниками виявили дві партії незадекларованих смартфонів.

Про це повідомили в ДПСУ.









Під час огляду автомобіля Volkswagen, який прямував із Польщі, виявили першу партію.

Водій — 32-річний мешканець Львівщини — перевозив чотири iPhone 18 Pro Max.

Чоловік заявив, що телефони призначені для особистого користування.

Другу партію знайшли серед особистих речей у іншому Volkswagen.

Цей автомобіль керувала 24-річна жителька Львівщини. У неї також було чотири смартфони цієї моделі.

Жінка також пояснила, що телефони везла для особистого користування.

Загалом вилучили вісім смартфонів. Орієнтовна вартість вилученого — близько 850 тисяч гривень.

За обома фактами митники склали протоколи.

Техніку вилучили та передали на склад митниці.



