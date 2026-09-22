Львівські прикордонники продемонстрували нові iPhone 18 Pro Max

На пункті пропуску «Нижанковичі» прикордонники та митники вилучили вісім iPhone 18 Pro Max.
Працівники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з митниками виявили дві партії незадекларованих смартфонів.
Про це повідомили в ДПСУ.
Під час огляду автомобіля Volkswagen, який прямував із Польщі, виявили першу партію.
Водій — 32-річний мешканець Львівщини — перевозив чотири iPhone 18 Pro Max.
Чоловік заявив, що телефони призначені для особистого користування.
Другу партію знайшли серед особистих речей у іншому Volkswagen.
Цей автомобіль керувала 24-річна жителька Львівщини. У неї також було чотири смартфони цієї моделі.
Жінка також пояснила, що телефони везла для особистого користування.
Загалом вилучили вісім смартфонів. Орієнтовна вартість вилученого — близько 850 тисяч гривень.
За обома фактами митники склали протоколи.
Техніку вилучили та передали на склад митниці.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua