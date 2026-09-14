Трамвай №7 у Львові: Погулянка — вул. Татарбунарська
№7 з’єднує Погулянку з Татарбунарською. Шлях — Личаківський цвинтар, Мечникова, пл. Митна, Театральна, «Магнус», Янівський цвинтар і Крупзавод.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 7,7 км. Час у дорозі 25–40 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Погулянка (Львів) — вул. Татарбунарська (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|7,7 км, 25–40 хв
|Зупинок
|близько 16–18 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №7
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 7
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:30–22:09
|≈10 хв
|Вихідні
|≈06:32–22:19
|≈10 хв
Увечері інтервал може зростати до 15–20 хв.
Зупинки: Погулянка → Татарбунарська
|№
|Зупинка
|1
|Погулянка / Личаківський цвинтар / пл. Митна / Театральна
|2
|«Магнус» / Янівський цвинтар
|3
|вул. Татарбунарська
Зупинки: Татарбунарська → Погулянка
|№
|Зупинка
|1
|вул. Татарбунарська / «Магнус» / пл. Митна / Личаківський цвинтар
|2
|Погулянка
Поради пасажирам
- На Митній зручна пересадка на інші трамваї і автобуси.
- Личаківський цвинтар — окрема зупинка на цьому маршруті.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/374).
Трамвай №7 залишається рейсом від Погулянки через центр до Татарбунарської.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
8 коментарів до “7 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал”
трамвай №7 реально покращить пересування по місту, особливо для тих, хто живе у Погулянці. не треба буде стояти в заторах, а маршрут проходить повз чудові місця, як Личаківський цвинтар. молодь оцінить нові трамваї, що часто курсують. а ще завдяки безготівковій оплаті стало зручніше платити за проїзд. варто скористатися ним і дослідити Львів!
клево, що трамвай 7 так зручно їздить з Погулянки в центр! особливо радує, що нові трамваї — вже давно не хочу їхати в старих, некомфортних! а завдяки таким маршрутам, як цей, можна спокійно гуляти по Личаківському цвинтарю чи парку Погулянка, поки не загубишся в історії Львова. чекаю на свою першу поїздку! 🚋
вчера катався на трамваї №7 і реально вражений! спочатку їхав з Погулянки, дійсно зручно доїхати до центру, не потрапляючи в затори. зупинка біля Личаківського цвинтаря — це прямо шик! погода була класна, прогулка по парку Погулянка перед поїздкою була ідеальною і після тругодневого дні на роботі, самі нові трамваї – кайф! атм кругом люди, атмосфера, прямо відчувається, що Львів живе!
а на трамваї №7 можна доїхати до площі Ринок? яка там зупинка? просто хочу погуляти по старому місту, зацікавила інформація про те, що поряд є багато класних місць. і чи справді трамваї нові? як часто вони їздять в неділю?
вау, трамвай №7 реально класний! з Погулянки прямо в центр і без заторів, круто! ще й нові трамваї, це просто супер, нарешті комфорт 😍 а зупинка біля Личаківського цвинтаря – просто бомба, всі ці гарні місця не можуть не радувати. планую проїхатись в неділю, дуже цікаво, чи часто він їздить
{“text”:”якось їхала на трамваї №7 і була в захваті! з Погулянки до площі Ринок дісталася швидко і без стресу. зупинилася біля Личаківського цвинтаря, справді круто там прогулятися. нові трамваї реально комфортні, одне задоволення їздити. а ще натрапила на парк Погулянка – ідеальне місце для відпочинку! рекомендую всім”}}
трамвай №7 — супер варіант для тих, хто живе в Погулянці і хоче швидко потрапити в центр. нема більше заторів! за 10-12 хвилин можна доїхати до площі Ринок або Личаківського цвинтаря. а нові трамваї взагалі комфортні, класно, що тепер можна платити електронно, це реально зручно. всім рекомендую!
думаю, трамвай №7 реально спростить життя багатьом львів’янам. боротися з заторами тепер легше, якщо живеш на Погулянці чи в центрі. зупинки біля Личаківського цвинтаря та парку Погулянка — ідеальні місця для прогулянок. і нові трамваї — це втіха! нарешті зручно їздити! дуже зручно, що можна платити через смартфон, економить час.