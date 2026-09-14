7 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №7 у Львові: Погулянка — вул. Татарбунарська

№7 з’єднує Погулянку з Татарбунарською. Шлях — Личаківський цвинтар, Мечникова, пл. Митна, Театральна, «Магнус», Янівський цвинтар і Крупзавод.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». EasyWay: 7,7 км. Час у дорозі 25–40 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Погулянка (Львів) — вул. Татарбунарська (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час 7,7 км, 25–40 хв Зупинок близько 16–18 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №7

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 7

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:30–22:09 ≈10 хв Вихідні ≈06:32–22:19 ≈10 хв

Увечері інтервал може зростати до 15–20 хв.

Зупинки: Погулянка → Татарбунарська

№ Зупинка 1 Погулянка / Личаківський цвинтар / пл. Митна / Театральна 2 «Магнус» / Янівський цвинтар 3 вул. Татарбунарська

Зупинки: Татарбунарська → Погулянка

№ Зупинка 1 вул. Татарбунарська / «Магнус» / пл. Митна / Личаківський цвинтар 2 Погулянка

Поради пасажирам

На Митній зручна пересадка на інші трамваї і автобуси.

Личаківський цвинтар — окрема зупинка на цьому маршруті.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/374).

Трамвай №7 залишається рейсом від Погулянки через центр до Татарбунарської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.