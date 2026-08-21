6а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №6А — одне з ключових сполучень для мешканців мікрорайону Рясне-2 з центром Львова, зокрема з площею Галицькою. Маршрут долає близько 10,3 км, проходячи через Янівський цвинтар, промислову зону та історичний центр міста повз Церкву святої Анни й Театр опери та балети. Вартість проїзду становить 25 грн. Це один із найзавантаженіших спальних напрямків міста, тому варто заздалегідь знати особливості графіка та типові проблеми маршруту.

Розклад руху

Рух починається рано вранці: перший рейс із Рясне-2 до центру — о 6:30, а останній рейс із площі Галицької до Рясного — близько 22:05 у робочі дні. Розклад орієнтовний, можливі затримки 2-4 хвилини. Дані актуальні станом на 23 лютого 2026 року.

День Відправлення з площі Галицької Робочі дні 6:40, 7:00–7:40 (кожні 20 хв), 8:00–12:40 (кожні 20 хв), 13:20–19:00 (кожні 20 хв), 19:20, 19:44, 20:10, 20:37, 21:00, 21:30 Субота 7:20, 7:42, 8:10–9:54 (кожні 15-25 хв), 10:16–13:56 (кожні 15-25 хв), 14:18, 15:00–18:55 (кожні 15-25 хв), 19:20, 19:45, 20:10, 20:32, 21:00 Неділя 7:20, 7:44, 8:08–9:53 (кожні 15-25 хв), 10:16–13:56 (кожні 15-25 хв), 14:18, 14:58, 15:24–18:55 (кожні 15-25 хв), 19:15, 19:45, 20:10, 20:32, 21:00

Інтервал руху

У робочі дні інтервал становить 16-20 хвилин, у вихідні — близько 20 хвилин. У пікові години (7:00-9:30 та 16:00-19:00) автобуси курсують частіше, кожні 10-15 хвилин, однак через нестачу машин на лінії очікування іноді сягає 40-60 хвилин.

Зупинки в напрямку м/н Рясне-2 → пл. Галицька

№ Зупинка 1 М/н Рясне-2 2 Вул. Величковського 3 Вул. Панаса Сотника 4 Вул. Стельмаха 5 М/н Рясне-1 6 Вул. Лушпинського 7 Вул. Порічкова 8 Вул. Біберовича 9 Вул. Шевченка 10 Вул. Брюховицька 11 Вул. Татарбунарська 12 Крупзавод 13 Янівський цвинтар 14 Вул. Єрошенка 15 Вул. Ярослава Мудрого 16 Захисників України 17 Церква святої Анни 18 Вул. Северина Наливайка 19 Театр опери та балету 20 Пр. Свободи 21 Пл. Галицька

Зупинки в напрямку пл. Галицька → м/н Рясне-2

№ Зупинка 1 Пл. Галицька 2 Вул. Підвальна 3 Вул. Театральна 4 ТЦ «Магнус» 5 Церква святої Анни 6 Вул. Ярослава Мудрого 7 Вул. Єрошенка 8 Янівський цвинтар 9 Автостанція №4 10 Отця Омеляна Ковча 11 Вул. Брюховицька 12 Вул. Чикаленка 13 Вул. Біберовича 14 Вул. Порічкова 15 Вул. Лушпинського 16 М/н Рясне-1 17 Вул. Стельмаха 18 Вул. Панаса Сотника 19 Вул. Величковського 20 М/н Рясне-2

Додаткові зупинки за потреби: вул. Естонська, біля ТРЦ «Скриня».

Особливості поїздки на маршруті 6А

Автопарк складають низькопідлогові автобуси, однак пасажири часто скаржаться на старі моделі з несправними дверима та відсутнім опаленням. За відгуками на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить лише 1.3 з 5 (на основі 30 відгуків) — це один із найнижче оцінених міських маршрутів Львова. Основна причина низьких оцінок — систематичні порушення графіка: кілька автобусів одночасно можуть по 20-40 хвилин простоювати на кінцевій у Рясне-2, очікуючи заповнення салону, замість того щоб виїжджати за розкладом. Додають проблем переповненість у пікові години та грубе водіння.

Позитивний момент: після капітального ремонту вулиці Шевченка час поїздки в цій частині маршруту суттєво скоротився. Основною проблемною ділянкою залишаються затори біля Янівського цвинтаря та Церкви святої Анни у години пік.

Поради для пасажирів

Використовуйте застосунки з GPS-трекінгом, щоб бачити реальний час прибуття автобуса. Компостуйте квиток одразу після посадки, за можливості обирайте безготівкову оплату. У пікові години варто закладати додатковий час через переповненість і можливі затримки. Якщо мета — дістатися Рясного без заїзду в центр, розгляньте маршрутку №50 — вона їде швидшим прямим шляхом.

Маршрут №6А залишається одним із головних сполучень між Рясним і центром Львова, хоча регулярність руху та стан рухомого складу поки лишають бажати кращого.